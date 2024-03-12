В Україні випробували покращений бронеавтомобіль "Новатор" з роботизованим кулеметом

Бронеавтомобіль "Новатор" з роботизованим кулеметом КПВТ. Фото: Українська бронетехніка/Facebook

В українському оборонному підприємстві "Українська бронетехніка" успішно провели випробовування покращеної модифікації 10-місного бронеавтомобіля "Новатор". Ключове нововведення — бойовий дистанційно керований модуль "Таврія" з роботизованим важкокаліберним кулеметом Володимирова.

Про це повідомляє пресслужба підприємства у Facebook.

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Вигляд у профіль бронеавтомобіля "Новатор" з кулеметом КПВТ. Джерело: Українська бронетехніка/Facebook

Модуль "Таврія", як зазначається, — бойова роботизована ненаселена турель з 14,5-мм кулеметом Володимирова з боєкомплектом у 200 патронів. Додатково вона має новітню та унікальну роботизовану систему керування кулеметом, яка включає високоякісну систему стабілізації, можливість захоплювати та супроводжувати цілі, а також вести точний вогонь по рухливим цілям. На "Таврію" також встановлено оптично-електронний модуль, який дозволяє виявляти цілі на відстані понад п'ять кілометрів як вдень, так і вночі.

Вигляд анфас бронеавтомобіля "Новатор" з кулеметом КПВТ. Джерело: Українська бронетехніка/Facebook

"Рівень бронезахисту бойового модулю відповідає рівню НАТО — STANAG 1. Розробником передбачено відповідний броньовий рівень захисту корпусу оптично-електронного модулю та блоків системи управління озброєнням", — йдеться в повідомленні від конструкторів.

В КБ додають, що використання швидкісних маневровних бронеавтомобілів, оснащених дистанційно керованими бойовими модулями, не тільки забезпечує додаткові можливості вести бій на відстані, але і зберігає життя військовослужбовців.

Джерело: Facebook

Нагадаємо, за два місяці до використання в українській армії прийняли майже 60 нових зразків озброєння та техніки.

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