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В Україні випробували покращений бронеавтомобіль "Новатор" з роботизованим кулеметом

12 березня 2024 18:28
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Україні випробували покращений бронеавтомобіль "Новатор" з роботизованим кулеметом
Бронеавтомобіль "Новатор" з роботизованим кулеметом КПВТ. Фото: Українська бронетехніка/Facebook
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В українському оборонному підприємстві "Українська бронетехніка" успішно провели випробовування покращеної модифікації 10-місного бронеавтомобіля "Новатор". Ключове нововведення — бойовий дистанційно керований модуль "Таврія" з роботизованим важкокаліберним кулеметом Володимирова. 

Про це повідомляє пресслужба підприємства у Facebook.

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Нет описания фото.
Вигляд у профіль бронеавтомобіля "Новатор" з кулеметом КПВТ. Джерело: Українська бронетехніка/Facebook

Модуль "Таврія", як зазначається, — бойова роботизована ненаселена турель з 14,5-мм кулеметом Володимирова з боєкомплектом у 200 патронів. Додатково вона має новітню та унікальну роботизовану систему керування кулеметом, яка включає високоякісну систему стабілізації, можливість захоплювати та супроводжувати цілі, а також вести точний вогонь по рухливим цілям. На "Таврію" також встановлено оптично-електронний модуль, який дозволяє виявляти цілі на відстані понад п'ять кілометрів як вдень, так і вночі. 

В Україні випробували покращений бронеавтомобіль "Новатор" з роботизованим кулеметом - фото 2
Вигляд анфас бронеавтомобіля "Новатор" з кулеметом КПВТ. Джерело: Українська бронетехніка/Facebook

"Рівень бронезахисту бойового модулю відповідає рівню НАТО — STANAG 1. Розробником передбачено відповідний броньовий рівень захисту корпусу оптично-електронного модулю та блоків системи управління озброєнням", — йдеться в повідомленні від конструкторів.

В КБ додають, що використання швидкісних маневровних бронеавтомобілів, оснащених дистанційно керованими бойовими модулями, не тільки забезпечує додаткові можливості вести бій на відстані, але і зберігає життя військовослужбовців.

В Україні випробували покращений бронеавтомобіль "Новатор" з роботизованим кулеметом
Джерело: Facebook

Нагадаємо, за два місяці до використання в українській армії прийняли майже 60 нових зразків озброєння та техніки. 

Також ми розповідали про те, що собою являють новітні турецькі винищувачі TF-X Kaan, на які звернула увагу Україна. 

ЗСУ
Україна
військова техніка
технології
війна в Україні

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