В Украине испытали улучшенный бронеавтомобиль "Новатор" с роботизированным пулеметом
В украинском оборонном предприятии "Украинская бронетехника" успешно провели испытания улучшенной модификации 10-местного бронеавтомобиля "Новатор". Ключевое нововведение — боевой дистанционно управляемый модуль "Таврия" с роботизированным крупнокалиберным пулеметом Владимирова.
Об этом сообщает пресс-служба предприятия в Facebook.
На что способен новый "Новатор"
Модуль "Таврия", как отмечается, — боевая роботизированная необитаемая турель с 14,5-мм пулеметом Владимирова с боекомплектом в 200 патронов. Дополнительно она имеет новейшую и уникальную роботизированную систему управления пулеметом, которая включает в себя высококачественную систему стабилизации, возможность захватывать и сопровождать цели, а также вести точный огонь по подвижным целям. На Таврию также установлен оптический электронный модуль, позволяющий обнаруживать цели на расстоянии более пяти километров как днем, так и ночью.
"Уровень бронезащиты боевого модуля соответствует уровню НАТО — STANAG 1. Разработчиком предусмотрен соответствующий броневой уровень защиты корпуса оптического электронного модуля и блоков системы управления вооружением", — говорится в сообщении от конструкторов.
В КБ добавляют, что использование скоростных маневренных бронеавтомобилей, оснащенных дистанционно управляемыми боевыми модулями, обеспечивает не только дополнительные возможности вести бой на расстоянии, но и сохраняет жизнь военнослужащих.
Напомним, за два месяца к использованию в украинской армии приняли около 60 новых образцов вооружения и техники.
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