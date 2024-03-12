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В Украине испытали улучшенный бронеавтомобиль "Новатор" с роботизированным пулеметом

12 марта 2024 18:28
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Украине испытали улучшенный бронеавтомобиль "Новатор" с роботизированным пулеметом
Бронеавтомобиль "Новатор" с роботизированным пулеметом КПВТ. Фото: Украинская бронетехника/Facebook
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В украинском оборонном предприятии "Украинская бронетехника" успешно провели испытания улучшенной модификации 10-местного бронеавтомобиля "Новатор". Ключевое нововведение — боевой дистанционно управляемый модуль "Таврия" с роботизированным крупнокалиберным пулеметом Владимирова.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия в Facebook.

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Нет описания фото.
Вид в профиль бронеавтомобиля "Новатор" с пулеметом КПВТ. Источник: Украинская бронетехника/Facebook

Модуль "Таврия", как отмечается, — боевая роботизированная необитаемая турель с 14,5-мм пулеметом Владимирова с боекомплектом в 200 патронов. Дополнительно она имеет новейшую и уникальную роботизированную систему управления пулеметом, которая включает в себя высококачественную систему стабилизации, возможность захватывать и сопровождать цели, а также вести точный огонь по подвижным целям. На Таврию также установлен оптический электронный модуль, позволяющий обнаруживать цели на расстоянии более пяти километров как днем, так и ночью.

В Украине опробовали улучшенный бронеавтомобиль "Новатор" с роботизированным пулеметом - фото 2
Вид анфас бронеавтомобиля КПВТ с пулеметом "Таврия". Источник: Украинская бронетехника/Facebook

"Уровень бронезащиты боевого модуля соответствует уровню НАТО — STANAG 1. Разработчиком предусмотрен соответствующий броневой уровень защиты корпуса оптического электронного модуля и блоков системы управления вооружением", — говорится в сообщении от конструкторов.

В КБ добавляют, что использование скоростных маневренных бронеавтомобилей, оснащенных дистанционно управляемыми боевыми модулями, обеспечивает не только дополнительные возможности вести бой на расстоянии, но и сохраняет жизнь военнослужащих.

В Украине опробовали улучшенный бронеавтомобиль "Новатор" с роботизированным пулеметом
Источник: Facebook

Напомним, за два месяца к использованию в украинской армии приняли около 60 новых образцов вооружения и техники.

Также мы рассказывали о том, что представляют собой новейшие турецкие истребители TF-X Kaan, на которые обратила внимание Украина.

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