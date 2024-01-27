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В Україні судитимуть службовців тютюнової компанії за несплату 300 млн грн податків

27 січня 2024 13:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Україні судитимуть службовців тютюнової компанії за несплату 300 млн грн податків
Правоохоронці та затримана фігурантка. Фото: t.me/UA_National_Police
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Україні перед судом постане група службовців тютюнової компанії. Вони не сплатили 300 мільйонів гривень податків та легалізували 1,3 мільярда гривень.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Серед зловмисників — генеральний директор підприємства, його заступник та головний бухгалтер.  

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Обшук у фігурантів. Фото: t.me/UA_National_Police

"Як встановили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, детективи Бюро економічної безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора, службові особи компанії — найбільшого дистриб'ютора тютюнових виробів в Україні — налагодили схему з ухилення від сплати податків та легалізації майна", — йдеться у повідомленні.

Для цього зловмисники залучили ряд комерційних структур з ознаками фіктивності. Вони виключно на папері реалізовували їм тютюнову продукцію. Як виявилось, це були фіктивні операції. Надалі ці товариства показували у податковій звітності реалізацію зовсім інших товарів — м’ясної продукції та палива. 

Внаслідок таких дій Україні завдано понад 300 млн грн збитків. До того ж правоохоронці зібрали докази причетності фігурантів до легалізації понад 1,3 млрд грн, які були отримані злочинним шляхом.  

Обвинувальний акт стосовно генерального директора компанії, його заступника та головного бухгалтера скеровано до суду. Їхні дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків) та ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

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Допис Нацполіції. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Головному управлінні поліції Києва проведуть службове розслідування. Підставою для цього стало виявлення необґрунтованих активів у начальника Олександра Дибова.

Також ми писали, що правоохоронці на крадіжці викрили мешканця Одеси. Однак після злочину чоловік намагався відкупитися, пропонувавши поліцейському хабар. 

суд
правосуддя
податки
Україна
Нацполіція

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