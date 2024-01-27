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В Украине будут судить служащих табачной компании за неуплату 300 млн грн налогов

27 января 2024 13:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Украине будут судить служащих табачной компании за неуплату 300 млн грн налогов
Правоохранители и задержанная фигурантка. Фото: t.me/UA_National_Police
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Украине перед судом предстанет группа служащих табачной компании. Они не уплатили 300 миллионов гривен налогов и легализовали 1,3 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Среди злоумышленников — генеральный директор предприятия, его заместитель и главный бухгалтер.

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Обыск у фигурантов. Фото: t.me/UA_National_Police

"Как установили оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции, детективы Бюро экономической безопасности Украины совместно с Офисом Генерального прокурора, должностные лица компании — крупнейшего дистрибьютора табачных изделий в Украине — наладили схему по уклонению от уплаты налогов и легализации имущества", — говорится в сообщении.

Для этого злоумышленники привлекли ряд коммерческих структур по признакам фиктивности. Они только на бумаге реализовывали им табачную продукцию. Как выяснилось, это были фиктивные операции. В дальнейшем эти компании показывали в налоговой отчетности реализацию совсем других товаров — мясной продукции и топлива.

В результате таких действий Украине нанесено более 300 млн грн ущерба. К тому же правоохранители собрали доказательства причастности фигурантов к легализации более 1,3 млрд грн, которые были получены преступным путем.

Обвинительный акт в отношении генерального директора компании, его заместителя и главного бухгалтера направлен в суд. Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 212 (преднамеренное уклонение от уплаты налогов) и ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

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Пост Нацполиции. Фото: скриншот

Напомним, в Главном управлении полиции Киева проведут служебное расследование. Основанием для этого стало обнаружение необоснованных активов у начальника Александра Дыбова.

Также мы писали, что правоохранители на краже разоблачили жителя Одессы. Однако после преступления мужчина пытался откупиться, предлагая полицейскому взятку.

суд
правосудие
налоги
Украина
Нацполиция

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