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В Україні створили онлайн-мапу з книгарнями — як вона працює

4 березня 2024 09:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В Україні створили онлайн-мапу з книгарнями — як вона працює
Дівчина читає книгу в книгарні. Фото: volynnews.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

В Україні створили інтерактивну мапу книгарень задля популяризації читання. Наразі на карті зібрано вже півтисячі книжкових магазинів.

Про це повідомила пресслужба Українського інституту книги

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В Українському інституті книги вважають, що ця інтерактивна мапа зможе сприяти популяризації читання та наблизити книжку до українського читача.

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Онлайн-мапу з книгарнями. Фото: скрнишот

"Підтримка і розвиток читання є неможливими без розвитку книжкової екосистеми України, її розбудова та підтримка є одним із пріоритетних завдань Стратегії розвитку читання на період до 2032 року "Читання як життєва стратегія" та операційного плану її реалізації у 2023-2025 роках, затвердженими Кабінетом Міністрів України 03 березня 2023 року", — йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що набуття звички читання як щоденної практики є вкрай важливим завдання державної політики України, адже це впливатиме не лише на формування читацької грамотності та якість здобуття освіти, але також на розвиток критичного мислення, самореалізацію українців та розвиток людського потенціалу загалом.

Фахівці також просять надсилати дані нової чи не відміченої книгарні на електронну пошту: [email protected]Знайти інтерактивну мапу можна за посиланням.

Нагадаємо, нещодавно у Польщі презентували книгу про повномасштабне вторгнення в Україні. 

Раніше ми розповідали про те, які 50 книг обов’язково потрібно прочитати за своє життя. А ChatGPT розповів про 100 найкращих книг всіх часів.

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Україна
мапа
магазини

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