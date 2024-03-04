Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Украине создали онлайн-карту с книжными магазинами — как она работает arrow

В Украине создали онлайн-карту с книжными магазинами — как она работает

4 марта 2024 09:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Украине создали онлайн-карту с книжными магазинами — как она работает
Девушка читает книгу в книжном магазине. Фото: volynnews.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Украине создали интерактивную карту книжных магазинов для популяризации чтения. Сейчас на карте собрано уже полтысячи таких заведений.

Об этом сообщила пресс-служба Украинского института книги.

Читайте также:

Интерактивная карта книжных магазинов в Украине

В Украинском институте книги считают, что интерактивная карта сможет способствовать популяризации чтения и приблизить книгу к украинскому читателю.

null
Онлайн-карту с книжными магазинами. Фото: скрнышот

"Поддержка и развитие чтения невозможны без развития книжной экосистемы Украины, ее развитие и поддержка является одной из приоритетных задач Стратегии развития чтения на период до 2032 года "Чтение как жизненная стратегия" и операционного плана ее реализации в 2023-2025 годах, утвержденными Кабинетом Украины 03 марта 2023 года", — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что приобретение привычки чтения как ежедневной практики является крайне важной задачей государственной политики Украины, ведь это будет влиять не только на формирование читательской грамотности и качество получения образования, но также на развитие критического мышления, самореализацию украинцев и развитие человеческого потенциала в целом.

Специалисты также просят присылать данные нового или не отмеченного книжного магазина на электронную почту: [email protected]. Найти интерактивную карту можно по ссылке.

Напомним, недавно в Польше представили книгу о полномасштабном вторжении в Украине.

Раньше мы рассказывали о том, какие 50 книг обязательно нужно прочесть за свою жизнь. А ChatGPT рассказал о 100 лучших книгах всех времен.

книги
Украина
карта
магазины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

20 февраля 2024

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

29 февраля 2024
Новость с видео

21:48 Чем следует обработать яблони после зимы — урожай будет чистым и богатым

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году