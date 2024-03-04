В Украине создали онлайн-карту с книжными магазинами — как она работает

Девушка читает книгу в книжном магазине. Фото: volynnews.com

В Украине создали интерактивную карту книжных магазинов для популяризации чтения. Сейчас на карте собрано уже полтысячи таких заведений.

Об этом сообщила пресс-служба Украинского института книги.

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В Украинском институте книги считают, что интерактивная карта сможет способствовать популяризации чтения и приблизить книгу к украинскому читателю.

Онлайн-карту с книжными магазинами. Фото: скрнышот

"Поддержка и развитие чтения невозможны без развития книжной экосистемы Украины, ее развитие и поддержка является одной из приоритетных задач Стратегии развития чтения на период до 2032 года "Чтение как жизненная стратегия" и операционного плана ее реализации в 2023-2025 годах, утвержденными Кабинетом Украины 03 марта 2023 года", — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что приобретение привычки чтения как ежедневной практики является крайне важной задачей государственной политики Украины, ведь это будет влиять не только на формирование читательской грамотности и качество получения образования, но также на развитие критического мышления, самореализацию украинцев и развитие человеческого потенциала в целом.

Специалисты также просят присылать данные нового или не отмеченного книжного магазина на электронную почту: [email protected]. Найти интерактивную карту можно по ссылке.

Напомним, недавно в Польше представили книгу о полномасштабном вторжении в Украине.

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