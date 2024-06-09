Створення державного реєстру вибухонебезпечних зон — що відомо

Розмінування територій. Фото: ДСНС України

В Україні буде створено перший державний реєстр потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами територій. За допомогою реєстру можна буде майже в реальному часі відстежувати стан розмінування територій та ефективно планувати подальшу роботу з розмінування.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України у п'ятницю, 7 червня.

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Створять реєстр земель, де є вибухонебезпечні предмети

Кабмін ухвалив рішення, яке дає дозвіл на старт розробки та запуску реєстру територій, забруднених чи ймовірно забруднених вибухонебезпечними предметами.

"Створення реєстру — важливий крок у сфері гуманітарного розмінування. Його запуск дозволить автоматизувати та прискорити цілу низку процесів", — заявив заступник Мінекономіки Ігор Безкаравайний.

Він сказав, що за допомогою реєстру можна буде відстежувати стан розмінування територій практично в реальному часі та ефективно планувати подальшу роботу з розмінування.

Фермери, наприклад, отримуватимуть витяги про стан своїх земель — забруднені вони чи очищені. А місцева влада зможе контролювати стан сільгоспземель, щодо яких вона ухвалила рішення про місцеві податкові пільги на підставі висновків про забруднення територій.

"Інформація, що міститиметься в реєстрі буде важливою для інвесторів та для реалізації проєктів з відновлення України", — додав посадовець.

Що охоплюватиме реєстр

Реєстр буде наповнюватися інформацією з різних джерел. Наприклад, Центр гуманітарного розмінування вноситиме дані про результати нетехнічного обстеження земель та операторів протимінної діяльності. Державні органи, підрозділи яких займаються розмінуванням, надаватимуть інформацію про обстеження та очищення земель. Місцева влада вноситиме відомості про ділянки, власникам яких надано податкові пільги через забруднення.

До реєстру можна буде додавати інформацію про результати обстежень, зокрема за допомогою супутникових знімків, засобів сканування тощо. Реєстр охоплюватиме всю територію, що зазнала бойових дій. Території, на яких не виявлено або знешкоджено вибухонебезпечні предмети, будуть виключатися з реєстру.

Ми писали, що у місті Ізюм Харківської області у четвер, 6 червня, на міні підірвався чоловік. Внаслідок вибуху він отримав ампутацію правої стопи.

Раніше в Ізюмській громаді Харківської області жінка підірвалася на російській міні й отримала пошкодження стопи.