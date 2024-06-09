Создание государственного реестра взрывоопасных зон - что известно

Разминирование территорий. Фото: ГСЧС Украины

В Украине будет создан первый государственный реестр потенциально загрязненных взрывоопасными предметами территорий. С помощью реестра можно будет в реальном времени отслеживать состояние разминирования территорий и эффективно планировать дальнейшую работу по разминированию.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины в пятницу, 7 июня.

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Кабмин принял решение, дающее разрешение на старт разработки и запуска реестра территорий, загрязненных или вероятно загрязненных взрывоопасными предметами.

"Создание реестра — важный шаг в сфере гуманитарного разминирования. Его запуск позволит автоматизировать и ускорить целый ряд процессов", — заявил заместитель Минэкономики Игорь Безкаравайный.

Он сказал, что с помощью реестра можно будет отслеживать состояние разминирования территорий практически в реальном времени и эффективно планировать дальнейшую работу по разминированию.

Фермеры, например, будут получать выдержки о состоянии своих земель — они загрязнены или очищены. А местные власти смогут контролировать состояние сельхозземель, в отношении которых они приняли решение о местных налоговых льготах на основании выводов о загрязнении территорий.

"Информация, которая будет содержаться в реестре, будет важна для инвесторов и для реализации проектов по восстановлению Украины", — добавил чиновник.

Что будет включать в себя реестр

Реестр будет наполняться информацией из разных источников. К примеру, Центр гуманитарного разминирования будет вносить данные о результатах нетехнического обследования земель и операторов противоминной деятельности. Государственные органы, подразделения которых занимаются разминированием, будут предоставлять информацию об обследовании и очищении земель. Местные власти будут вносить сведения об участках, владельцам которых предоставлены налоговые льготы из-за загрязнения.

В реестр можно будет добавлять информацию о результатах обследований, в частности с помощью спутниковых снимков, средств сканирования и т.д. Реестр будет охватывать всю территорию, подвергшуюся боевым действиям. Территории, на которых не обнаружены или обезврежены взрывоопасные предметы, будут исключаться из реестра.

Мы писали, что в городе Изюм Харьковской области в четверг, 6 июня, на мине подорвался мужчина. В результате взрыва он получил ампутацию правой стопы.

Ранее в Изюмской общине Харьковской области женщина взорвалась на российской мини и получила повреждения стопы.