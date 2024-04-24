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В Україні створять єдину систему надання допомоги пораненим бійцям за стандартами НАТО

24 квітня 2024 11:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В Україні створять єдину систему надання допомоги пораненим бійцям за стандартами НАТО
Зустріч представників Міноборони. Фото: Міноборони
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В Україні працюють над створенням єдиної системи надання допомоги пораненим на основі стандартів країн НАТО та бойового досвіду українських медиків.  Крім того, планується реформування нової системи підготовки військовослужбовців з тактичної медицини.

Про це заявила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

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"Ми створюємо єдину ефективну систему надання медичної допомоги пораненим на основі стандартів країн НАТО та бойового досвіду українських медиків. Тому для нас дуже важлива спільна робота і допомога тих людей, які з 2014 року створюють умови порятунку життя на передовій", — сказала Калмикова, говорячи про роботу над системою надання медичної допомоги пораненим.

Вона додала, що, окрім цього, планується реформування нової системи підготовки військовослужбовців з тактичної медицини. 

"Сьогодні ми маємо перезавантажити систему підготовки і вийти на якісно новий рівень. Навчання має проходити за одними єдиними правилами і базуватися на кращому вітчизняному та зарубіжному досвіді", — сказала Калмикова. 

Нагадаємо, за словами військового експерта, 90% загибелі бійців ЗСУ на позиціях відбувається від втрати крові. Основна причина — відсутність турнікетів на передовій.

До слова, наприкінці березня цього року українські військові пройшли навчання з тактичної медицини у Британії.

війна
Міноборони
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українці
Україна
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