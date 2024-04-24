В Україні створять єдину систему надання допомоги пораненим бійцям за стандартами НАТО

Зустріч представників Міноборони. Фото: Міноборони

В Україні працюють над створенням єдиної системи надання допомоги пораненим на основі стандартів країн НАТО та бойового досвіду українських медиків. Крім того, планується реформування нової системи підготовки військовослужбовців з тактичної медицини.

Про це заявила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

Читайте також:

Що ще сказали у Міноборони

"Ми створюємо єдину ефективну систему надання медичної допомоги пораненим на основі стандартів країн НАТО та бойового досвіду українських медиків. Тому для нас дуже важлива спільна робота і допомога тих людей, які з 2014 року створюють умови порятунку життя на передовій", — сказала Калмикова, говорячи про роботу над системою надання медичної допомоги пораненим.

Вона додала, що, окрім цього, планується реформування нової системи підготовки військовослужбовців з тактичної медицини.

"Сьогодні ми маємо перезавантажити систему підготовки і вийти на якісно новий рівень. Навчання має проходити за одними єдиними правилами і базуватися на кращому вітчизняному та зарубіжному досвіді", — сказала Калмикова.

Нагадаємо, за словами військового експерта, 90% загибелі бійців ЗСУ на позиціях відбувається від втрати крові. Основна причина — відсутність турнікетів на передовій.

До слова, наприкінці березня цього року українські військові пройшли навчання з тактичної медицини у Британії.