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В Украине создадут единую систему оказания помощи раненым бойцам по стандартам НАТО

24 апреля 2024 11:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Украине создадут единую систему оказания помощи раненым бойцам по стандартам НАТО
Встреча представителей Минобороны. Фото: Минобороны
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Украине работают над созданием единой системы помощи раненым на основе стандартов стран НАТО и боевого опыта украинских медиков. Кроме того, планируется реформирование новой системы подготовки военнослужащих по тактической медицине.

Об этом заявила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.

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"Мы создаем единую эффективную систему оказания медицинской помощи раненым на основе стандартов стран НАТО и боевого опыта украинских медиков. Поэтому для нас очень важна совместная работа и помощь тех людей, которые с 2014 года создают условия спасения жизни на передовой", — сказала Калмыкова, говоря о работе над системой оказания медицинской помощи раненым.

Она добавила, что, кроме этого, планируется реформирование новой системы подготовки военнослужащих по тактической медицине.

"Сегодня мы должны перезагрузить систему подготовки и выйти на качественно новый уровень. Обучение должно проходить по одним единым правилам и базироваться на лучшем отечественном и зарубежном опыте", — сказала Калмыкова.

Напомним, по словам военного эксперта, 90% гибели бойцов ВСУ на позициях происходит от потери крови. Основная причина — отсутствие турникетов на передовой.

К слову, в конце марта этого года украинские военные прошли учения по тактической медицине в Британии.

война
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Украина
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