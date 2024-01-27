В Україні стрімко впала народжуваність за час повномасштабного вторгнення, — Мін'юст
В Україні протягом 2023 року народилося 187 387 дітей, в 2022 році така цифра сягала 209,4 тисяч. Зазначається, що під час повномасштабного вторгнення народжуваність в нашій країні різко знизилася.
Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.
Народжуваність в Україні у 2023 році
Відомо, що найбільша кількість дітей народилася в Києві, а саме 19 979, а також на:
- Львівщині — 16 638,
- Дніпропетровщині — 14 433,
- Одещині — 13 736,
- Київщині — 10 820,
- Рівненщині — 9 542,
- Закарпатті — 9 450.
Кількість шлюбів та розлучень в 2023 році
Також протягом минулого року було зареєстровано 186 051 шлюбів. Лідерами за кількістю нових сімей стали:
- місто Київ — 21 802;
- Дніпропетровська область — 18 816;
- Одеська область — 13 740;
- Київська область — 11 712;
- Львівська область — 10 983;
- Харківська область — 10 977.
Розлучень було у вісім разів менше, всього 24 108.
"Крім того, за даними Міністерства юстиції України, впродовж 2023 року 9 230 українців змінили своє ім’я, прізвище або по батькові. Загалом у 2023 році органами державної реєстрації актів цивільного стану було зареєстровано 903 016 актових записів цивільного стану", — додали у пресслужбі міністерства.
Нагадаємо, раніше бригада медиків у Харкові прийняла пологи у "швидкій". Народилася здорова дівчинка вагою 2 600 грамів та зростом 49 см.
Також ми писали, що українці можуть отримувати певні види соціальної грошової допомоги від держави. Зокрема, фінансова допомога надається жінкам, що працюють, та жінкам-підприємицям, які оформили листок непрацездатності у зв'язку з вагітністю та пологами.
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