В Україні стрімко впала народжуваність за час повномасштабного вторгнення, — Мін'юст

Медсестра у пологовому будинку. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні протягом 2023 року народилося 187 387 дітей, в 2022 році така цифра сягала 209,4 тисяч. Зазначається, що під час повномасштабного вторгнення народжуваність в нашій країні різко знизилася.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.

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Народжуваність в Україні у 2023 році

Відомо, що найбільша кількість дітей народилася в Києві, а саме 19 979, а також на:

Львівщині — 16 638,

Дніпропетровщині — 14 433,

Одещині — 13 736,

Київщині — 10 820,

Рівненщині — 9 542,

Закарпатті — 9 450.

Народжуваність України за роки незалежності. Інфографіка: Слово і діло

Кількість шлюбів та розлучень в 2023 році

Також протягом минулого року було зареєстровано 186 051 шлюбів. Лідерами за кількістю нових сімей стали:

місто Київ — 21 802;

Дніпропетровська область — 18 816;

Одеська область — 13 740;

Київська область — 11 712;

Львівська область — 10 983;

Харківська область — 10 977.

Розлучень було у вісім разів менше, всього 24 108.

"Крім того, за даними Міністерства юстиції України, впродовж 2023 року 9 230 українців змінили своє ім’я, прізвище або по батькові. Загалом у 2023 році органами державної реєстрації актів цивільного стану було зареєстровано 903 016 актових записів цивільного стану", — додали у пресслужбі міністерства.

Нагадаємо, раніше бригада медиків у Харкові прийняла пологи у "швидкій". Народилася здорова дівчинка вагою 2 600 грамів та зростом 49 см.

Також ми писали, що українці можуть отримувати певні види соціальної грошової допомоги від держави. Зокрема, фінансова допомога надається жінкам, що працюють, та жінкам-підприємицям, які оформили листок непрацездатності у зв'язку з вагітністю та пологами.