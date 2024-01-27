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В Украине стремительно упала рождаемость за время полномасштабного вторжения, — Минюст

27 января 2024 10:44
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Украине стремительно упала рождаемость за время полномасштабного вторжения, — Минюст
Медсестра в роддоме. Иллюстративное фото: УНИАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине в течение 2023 родилось 187 387 детей, в 2022 году такая цифра достигала 209,4 тысяч. Отмечается, что при полномасштабном вторжении рождаемость в нашей стране резко снизилась.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

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Рождаемость в Украине в 2023 году

Известно, что наибольшее количество детей родилось в Киеве, а именно 19 979, а также в:

  • Львовской области — 16 638,
  • Днепропетровской области — 14 433,
  • Одесской области — 13 736,
  • Киевской области — 10 820,
  • Ровенской области — 9 542,
  • Закарпатской области — 9 450.
зниження рівня народжуваності в Україні
Рождаемость Украины за годы независимости. Инфографика: Слово и дело

Количество браков и разводов в 2023 году

Также в течение прошлого года было зарегистрировано 186 051 брак. Лидерами по количеству новых семей стали:

  • город Киев — 21 802;
  • Днепропетровская область — 18 816;
  • Одесская область — 13 740;
  • Киевская область — 11 712;
  • Львовская область — 10 983;
  • Харьковская область — 10 977.

Разводов было в восемь раз меньше, всего 24 108.

"Кроме того, по данным Министерства юстиции Украины, в течение 2023 года 9 230 украинцев изменили свое имя, фамилию или отчество. Всего в 2023 году органами государственной регистрации актов гражданского состояния было зарегистрировано 903 016 актовых записей гражданского состояния", — добавили в пресс-службе министерства.

Напомним, ранее бригада медиков в Харькове приняла роды в "скорой". Родилась здоровая девочка весом 2600 граммов и ростом 49 см.

Также мы писали, что украинцы могут получать некоторые виды социальной денежной помощи от государства. В частности, финансовая помощь оказывается работающим женщинам и предпринимателям, которые оформили листок нетрудоспособности в связи с беременностью и родами.

Киев
брак
рождение
дети
Минюст
развод
война в Украине

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