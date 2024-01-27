В Украине стремительно упала рождаемость за время полномасштабного вторжения, — Минюст
В Украине в течение 2023 родилось 187 387 детей, в 2022 году такая цифра достигала 209,4 тысяч. Отмечается, что при полномасштабном вторжении рождаемость в нашей стране резко снизилась.
Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.
Рождаемость в Украине в 2023 году
Известно, что наибольшее количество детей родилось в Киеве, а именно 19 979, а также в:
- Львовской области — 16 638,
- Днепропетровской области — 14 433,
- Одесской области — 13 736,
- Киевской области — 10 820,
- Ровенской области — 9 542,
- Закарпатской области — 9 450.
Количество браков и разводов в 2023 году
Также в течение прошлого года было зарегистрировано 186 051 брак. Лидерами по количеству новых семей стали:
- город Киев — 21 802;
- Днепропетровская область — 18 816;
- Одесская область — 13 740;
- Киевская область — 11 712;
- Львовская область — 10 983;
- Харьковская область — 10 977.
Разводов было в восемь раз меньше, всего 24 108.
"Кроме того, по данным Министерства юстиции Украины, в течение 2023 года 9 230 украинцев изменили свое имя, фамилию или отчество. Всего в 2023 году органами государственной регистрации актов гражданского состояния было зарегистрировано 903 016 актовых записей гражданского состояния", — добавили в пресс-службе министерства.
Напомним, ранее бригада медиков в Харькове приняла роды в "скорой". Родилась здоровая девочка весом 2600 граммов и ростом 49 см.
Также мы писали, что украинцы могут получать некоторые виды социальной денежной помощи от государства. В частности, финансовая помощь оказывается работающим женщинам и предпринимателям, которые оформили листок нетрудоспособности в связи с беременностью и родами.
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