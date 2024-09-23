Реформа старшої школи в Україні - подробиці від Міносвіти - новини

Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Уже з 2027 року учні шкіл навчатимуться по 12 років, а починаючи з 9-го класу учні переходитимуть у профільну та реформовану старшу школу, де здобуватимуть освіту вже за обраною ними спеціальністю.

Про це на презентації реформи старшої школи розповів міністр освіти та науки України Оксен Лісовий, передають Новини.LIVE.

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Загалом реформа передбачає, що учні 10-12 класів навчатимуться у ліцеях, переважно відокремлених від учнів 1-9 класів, та зможуть самостійно обирати уроки та модулі, а також поглибленні курси тих спеціальностей, на які навчатимуться вже у вищих навчальних закладах.

Загалом реформа стартує з 2027 року, коли повна середня освіта триватиме 12 років. Пілотований проєкт розпочнеться вже у 2026 році. Навіть якщо військові дії в Україні продовжаться. Бо нова старша школа — це про свободу вибору, за яку ми в тому числі й воюємо, пояснює на презентації реформи міністр освіти та науки Оксен Лісовий. А ще про відповідальність.

Оксен Лісовий



Оксен Лісовий

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9-класники мають прийняти вибір

Бо дуже багато дітей, за словами міністра, сьогодні іде у старшу школу по інерції. Бо не хочеться приймати рішення.

"А коли буде стояти вибір – ти ідеш в академічний ліцей чи професійний коледж – це однозначно той рубікон, де ти переступаєш у нову якість. Залишитись просто у школі і навчатись по інерції вже не можна буде. Треба буде приймати усвідомлене рішення. Тому у 9-му класі ви разом з батьками вивчаєте свої інтереси, здібності та таланти і приймаєте рішення — туди чи сюди", — уточнив міністр освіти.

Загалом реформа старшої школи, за словами міністра, задумувалася ще задовго, не лише до війни, а й навіть до пандемії коронавірусу.

"Коли вона проєктувалась, ще не було повномасштабного вторгнення, пандемії і всіх тих жахів, як маємо сьогодні. Але наша боротьба за свободу не залишає нам вибору залишатися у тій старій радянській парадигмі, яка залишилася нам у спадок, попри всі хороші речі. Нова старша школа — це також і про свободу, як одну з базових цінностей. А також про свободу вибору і цінностей відповідальності, власної ініціативи та суб’єктності", — підсумував Лісовий.

У межах реформи відбудуться ґрунтовні зміни у змісті освіти, підходах до організації освітнього процесу. На зміни чекає також і мережа закладів освіти. Які саме — визначаться вже в освітніх дискусіях, які триватимуть у різних містах України.

Нагадаємо, у 2024 році держава продовжує виплачувати соціальні стипендії юним громадянам. Вони призначають здобувачам першого та другого рівня вищої освіти (бакалаврам та магістрам), які здобувають освіту за держзамовленням на денній або індивідуальній формі здобуття освіти і не перебувають в академічній відпустці.

Також українські студенти можуть отримати державні гранти для здобуття вищої освіти. Ця можливість надається в межах експериментального проєкту, ухваленого на два роки.