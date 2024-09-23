Реформа старшей школы в Украине - подробности от Минобразования - новости

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Уже с 2027 года ученики школ будут учиться по 12 лет, а начиная с 9 класса — будут переходить в профильную и реформированную старшую школу, где будут получать образование уже по выбранной ими специальности.

Об этом на презентации реформы старшей школы рассказал Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, передают Новини.LIVE.

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В целом, реформа предусматривает, что ученики 10-12 классов будут учиться в лицеях, преимущественно отделенных от учащихся 1-9 классов, и смогут самостоятельно выбирать уроки и модули, а также углубленные курсы тех специальностей, на которые будут учиться уже в высших учебных заведениях.

В целом реформа стартует и с 2027 года, когда полное среднее образование продлится 12 лет. Пилотированный проект начнется уже в 2026 году. Даже если война в Украине продолжится. Потому что новая старшая школа — это о свободе выбора, за которую мы в том числе воюем, объясняет на презентации реформы министр образования и науки Оксен Лисовой. А еще об ответственности.

Оксен Лисовой



Оксен Лисовой

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9-классники должны принять выбор

Очень много детей, по словам министра, на сегодня идет в старшую школу по инерции. Потому что не хочется принимать решение.

"А когда будет стоять выбор — ты идешь в академический лицей или профессиональный колледж — это однозначно тот рубикон, где ты переступаешь в новое качество. Остаться прямо в школе и учиться по инерции уже нельзя будет. Надо будет принимать осознанное решение. Поэтому в 9-м классе вы вместе с родителями изучаете свои интересы, способности и таланты и принимаете решения — туда или сюда", — уточнил министр образования.

В целом реформа старшей школы, по словам министра, задумывалась еще задолго не только до войны, но даже до пандемии коронавируса.

"Когда она проектировалась, еще не было полномасштабного вторжения, пандемии и всех тех ужасов, какие есть сегодня. Но наша борьба за свободу не оставляет нам выбора оставаться в той старой советской парадигме, которая осталась нам в наследство при всех хороших вещах. Новая старшая школа — это также и о свободе как одной из базовых ценностей", — подытожил Лисовой.

В рамках реформы произойдут основательные изменения в содержании образования, подходах к организации образовательного процесса. Изменения ждет также и сеть учебных заведений. Какие именно — определятся уже в образовательных дискуссиях, которые будут продолжаться в разных городах Украины.

Напомним, в 2024 году государство продолжает выплачивать социальные стипендии юным гражданам. Они назначаются соискателям первого и второго уровня высшего образования (бакалаврам и магистрам), которые получают образование по госзаказу на дневной или индивидуальной форме получения образования и не находятся в академическом отпуске.

Также украинские студенты могут получить государственные гранты для получения высшего образования. Эта возможность предоставляется в рамках экспериментального проекта, принятого на два года.