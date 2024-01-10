В Україні шукають на роботу водіїв із зарплатнею 200 тис. грн — які вимоги
В Україні з'явилися високооплачувані вакансії для водіїв фур. Працівникам обіцяють зарплатню до 200 тис. грн та офіційне працевлаштування.
Про це повідомляє Today.ua.
Вакансії для водіїв у Дніпрі
За даними вакансій у Дніпрі шукають водія, який здійснюватиме на своєму авто вантажністю 20 тонн міжнародні перевезення. Зокрема, йдеться про тент від Євро5 або рефрижератор.
Серед головних вимог є виконання міжнародних рейсів та досвід роботи у міжнародних перевезеннях від двох років.
У вакансії вказано, що компанія надає рейси для водія та пальне за гуртовими цінами на АЗС WOG та ОККО. Крім того, водій отримуватиме потрібні запчастини для ремонту фури.
У компанії обіцяють офіційне працевлаштування, документообіг та сплата всіх податків зі зборами і заробітну плату у розмірі від 90 до 200 тис. грн.
Робота для водіїв у Львові
У Львові шукають далекобійника з водійським посвідченням категорії СЕ, закордонним паспортом, а також чіп-карткою водія. Також водій повинен мати досвід роботи на аналогічній посаді з міжнародних перевезень від одного року.
"Співробітник здійснюватиме міжнародні вантажоперевезення на авто компанії DAF та напівпричепами контейнеровозами за напрямами Україна-Польща. Також буде офіційне працевлаштування та заробітна плата від 80 до 120 тис. грн", — вказано у вакансії.
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