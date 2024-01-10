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В Украине ищут на работу водителей с зарплатой 200 тыс. грн — какие требования

10 января 2024 15:50
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Украине ищут на работу водителей с зарплатой 200 тыс. грн — какие требования
Дальнобойщик за рулем. Иллюстративное фото: exo.in.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Украине появились высокооплачиваемые вакансии для водителей фур. Сотрудникам обещают зарплату до 200 тыс. грн и официальное трудоустройство.

Об этом сообщает Today.ua.

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Вакансии водителям в Днепре

По данным вакансий, в Днепре ищут водителя, который будет осуществлять на своем авто грузоподъемностью 20 тонн международные перевозки. В частности, речь идет о тенте от Евро5 или рефрижераторе.

Среди главных требований выполнение международных рейсов и опыт работы в международных перевозках от двух лет.

В вакансии указано, что компания предоставляет рейсы для водителя и топливо по оптовым ценам на АЗС WOG и ОККО. Кроме того, водитель будет получать необходимые запчасти для ремонта фуры.

В компании обещают официальное трудоустройство, документооборот и уплату всех налогов со сборами, и заработную плату от 90 до 200 тыс. грн.

Скриншот вакансии в Днепре
Скриншот вакансии в Днепре

Работа для водителей во Львове

Во Львове ищут дальнобойщика с водительским удостоверением категории СЕ, загранпаспортом, а также чип-картой водителя. Также водитель должен иметь опыт работы на аналогичной должности по международным перевозкам от одного года.

"Сотрудник будет осуществлять международные грузоперевозки на авто компании DAF и полуприцепами контейнеровозами по направлениям Украина-Польша. Также будет официальное трудоустройство и заработная плата от 80 до 120 тыс. грн", — указано в вакансии.

Скриншот вакансии во Львове
Скриншот вакансии во Львове

Напомним, украинский рынок труда, хоть и неравномерно, однако продолжает восстанавливаться после спада в начале полномасштабной войны. Эксперты оценили ситуацию, обнародовав данные о специалистах, пользующихся наибольшим спросом и высокой заработной платой.

Добавим, электромонтера ищет 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов". Кроме высокой заработной платы от 25 000 до 125 000 грн, обещают доплату за пребывание в зоне боевых действий — 3300 грн/день.

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