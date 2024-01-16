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В Україні розробили новий боєприпас для FPV-дронів — основні характеристики

16 січня 2024 01:20
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
В Україні розробили новий боєприпас для FPV-дронів — основні характеристики
FPV-дрон, який розробили в Україні. Фото: Telegram/Михайло Федоров
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

В Україні представили новий бронепробивний боєприпас для FPV-дронів. У ньому вміщене "ударне ядро", яке має потужну заброньовану дію та велику дальність дистанційного ураження.

Про це інформує "Армія дронів".

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Новий бронепробивний боєприпас для FPV-дронів

Зазначається, що боєприпас ефективний проти легкоброньованої техніки (САУ, БМП, БТР), яка захищена протикумулятивними та протидроновими засобами.

Основні характеристики боєприпасу:

  • Вага елемента, що вражає: 165 г;
  • Швидкість елемента, що вражає: 1800 м/с;
  • Радіус ефективної поразки: 8 метрів.

З чого складається боєприпас:

  • знімної частини корпусу;
  • гвинтів кріплення знімної частини;
  • ковпачок для фіксації детонатора;
  • адаптера для кріплення до рами дрона;
  • приціл для вивіряння курсової камери;
  • гумової підкладки.

"Конструкція кріпиться до FPV-дрону за допомогою нейлонових хомутів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, скільки  російської військової техніки вдалося знищити та завдати критичних ушкоджень завдяки "Армії дронів". За наведеними даними, за тиждень кількість знищеної російської військової інфраструктури та техніки в окремих випадках сягала понад 200 одиниць. 

війна
армія
боєприпаси
дрони

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