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В Украине разработали новый боеприпас для FPV-дронов — основные характеристики

16 января 2024 01:20
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
В Украине разработали новый боеприпас для FPV-дронов — основные характеристики
FPV-дрон, разработанный в Украине. Фото: Telegram/Михаил Федоров
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Украине представили новый бронепробиваемый боеприпас для FPV-дронов. В нем помещено "ударное ядро", обладающее мощным забронированным действием и большой дальностью дистанционного поражения.

Об этом сообщает "Армия дронов".

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Новый бронепробиваемый боеприпас для FPV-дронов

Отмечается, что боеприпас эффективен против легкобронированной техники (САУ, БМП, БТР), защищенной противокумулятивными и противодроновыми средствами.

Основные характеристики боеприпаса:

  • Вес поражающего элемента: 165 г;
  • Скорость поражающего элемента: 1800 м/с;
  • Радиус эффективного поражения: 8 метров.

Из чего состоит боеприпас:

  • съемной части корпуса;
  • винтов крепления съемной части;
  • колпачок для фиксации детонатора;
  • адаптера для крепления к раме дрона;
  • прицел для выверки курсовой камеры;
  • резиновой подкладки.

"Конструкция крепится к FPV-дрону с помощью нейлоновых хомутов", — говорится в сообщении.

Напомним, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал , сколько российской военной техники удалось уничтожить и нанести критические повреждения благодаря "Армии дронов". По приведенным данным, за неделю количество уничтоженной российской военной инфраструктуры и техники в отдельных случаях достигало более 200 единиц.

война
армия
боеприпасы
дроны

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