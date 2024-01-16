В Украине разработали новый боеприпас для FPV-дронов — основные характеристики
В Украине представили новый бронепробиваемый боеприпас для FPV-дронов. В нем помещено "ударное ядро", обладающее мощным забронированным действием и большой дальностью дистанционного поражения.
Об этом сообщает "Армия дронов".
Новый бронепробиваемый боеприпас для FPV-дронов
Отмечается, что боеприпас эффективен против легкобронированной техники (САУ, БМП, БТР), защищенной противокумулятивными и противодроновыми средствами.
Основные характеристики боеприпаса:
- Вес поражающего элемента: 165 г;
- Скорость поражающего элемента: 1800 м/с;
- Радиус эффективного поражения: 8 метров.
Из чего состоит боеприпас:
- съемной части корпуса;
- винтов крепления съемной части;
- колпачок для фиксации детонатора;
- адаптера для крепления к раме дрона;
- прицел для выверки курсовой камеры;
- резиновой подкладки.
"Конструкция крепится к FPV-дрону с помощью нейлоновых хомутов", — говорится в сообщении.
Напомним, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал , сколько российской военной техники удалось уничтожить и нанести критические повреждения благодаря "Армии дронов". По приведенным данным, за неделю количество уничтоженной российской военной инфраструктуры и техники в отдельных случаях достигало более 200 единиц.
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