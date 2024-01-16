В Украине разработали новый боеприпас для FPV-дронов — основные характеристики

FPV-дрон, разработанный в Украине. Фото: Telegram/Михаил Федоров

В Украине представили новый бронепробиваемый боеприпас для FPV-дронов. В нем помещено "ударное ядро", обладающее мощным забронированным действием и большой дальностью дистанционного поражения.

Об этом сообщает "Армия дронов".

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Отмечается, что боеприпас эффективен против легкобронированной техники (САУ, БМП, БТР), защищенной противокумулятивными и противодроновыми средствами.

Основные характеристики боеприпаса:

Вес поражающего элемента: 165 г;

Скорость поражающего элемента: 1800 м/с;

Радиус эффективного поражения: 8 метров.

Из чего состоит боеприпас:

съемной части корпуса;

винтов крепления съемной части;

колпачок для фиксации детонатора;

адаптера для крепления к раме дрона;

прицел для выверки курсовой камеры;

резиновой подкладки.

"Конструкция крепится к FPV-дрону с помощью нейлоновых хомутов", — говорится в сообщении.

Напомним, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал , сколько российской военной техники удалось уничтожить и нанести критические повреждения благодаря "Армии дронов". По приведенным данным, за неделю количество уничтоженной российской военной инфраструктуры и техники в отдельных случаях достигало более 200 единиц.