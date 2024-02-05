Грип в Україні 2024: які головні симптоми

Карантин в Україні, 2022 рік. Фото: Уніан

Наразі Україною швидко розповсюджується грип штаму Н1N1.

Він характеризуються стандартними як для грипу симптомами: підйом температури, слабкість, ломота у тілі, біль у горлі, сухий кашель. У дітей даний штам починається із високої температури.

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Якщо у людина або у віці або має хронічні захворювання — можуть підключатися інші хвороби.

Про це у коментарі Новини.LIVE сказала Алла Мироненко, вірусолог та завідуюча відділом респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб.

В Україні стрімко росте захворюваність на грип

"Грип, епідемії завжди швидко розповсюджуються. До того ж ми довго сиділи закритими через пандемію коронавірусу. Тоді, до речі, в Україні не було знайдено жодного вірусу. Тому вірус грипу, можна сказати, накопичився. Особливо серед неімунного населення. Через це зараз маємо таку ситуацію. А от ковіду наразі майже немає", — уточнила медикиня.

Алла Мироненко. Фото: НВ

За її словами, збільшення динаміки захворюваності на грип штаму Н1N1 відмічають й медики. Зокрема, на минулому тижні у трьох областях був перевищений епідеміологічний поріг. Це Житомирська, Чернівецька та Хмельницька.

"Зараз ми якщо не на максимумі, то наближаємось до нього. Після піку піде буде спад. Лютий все ще буде напруженим, а вже із березня захворюваність слабшатиме", — підсумувала Мироненко.

Скільки українців захворіло на грип

За даними Центру громадського здоровʼя, в Україні триває епідсезон, зростає кількість випадків гострих респіраторних захворювань. У тому числі грипу та COVID-19. Від початку жовтня занедужали вже майже 2,5 мільйона українців.

Станом на 31 січня зареєстровано високий рівень перевищення епідемічного порогу в Житомирській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

У пʼяти областях — Вінницькій, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Чернігівській — середній рівень. В інших регіонах — неепідемічний рівень.

За попередній тиждень, з 22 по 28 січня, на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіло 185 402 українці, з них 96 120 — діти віком до 17 років.

Нагадаємо, у Київській області фіксують зростання захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Найгірша ситуація спостерігається у Бориспільському районі.