Грипп в Украине 2024: главные симптомы

В Украине распространяется стремительный вирус — названы главные симптомы
В настоящее время в Украине быстро распространяется грипп штамма Н1N1.
Он характеризуется стандартными как для гриппа симптомами: подъем температуры, слабость, ломота в теле, боль в горле, сухой кашель. У детей данный штамм начинается с высокой температуры.
Если у человека или в возрасте или у хронических заболеваний — могут подключаться другие болезни.
Об этом в комментарии Новини.LIVE сказала Алла Мироненко, вирусолог и заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний.
В Украине стремительно растет заболеваемость на грипп
"Грипп, эпидемии всегда быстро распространяются. К тому же мы долго сидели закрытыми из-за пандемии коронавируса. Тогда, кстати, в Украине не было найдено ни одного вируса. Поэтому вирус гриппа, можно сказать, накопился. Особенно среди неиммунного населения. Из-за этого сейчас имеем такую ситуацию. А вот ковида почти нет", — уточнила медик.
По ее словам, увеличение динамики заболеваемости гриппом штамма Н1N1 отмечают и медики. В частности, на прошлой неделе в трех областях превышен эпидемиологический порог. Это Житомирская, Черновицкая и Хмельницкая.
"Сейчас мы если не на максимуме, то приближаемся к нему. После пика пойдет спад. Февраль все еще будет напряженным, а уже с марта заболеваемость будет ослабевать", — подытожила Мироненко.
Сколько украинцев заболело гриппом
По данным Центра общественного здоровья, в Украине продолжается эпидсезон, растет количество случаев острых респираторных заболеваний. В том числе гриппа и COVID-19. С начала октября заболело уже почти 2,5 миллиона украинцев.
На 31 января зарегистрирован высокий уровень превышения эпидемического порога в Житомирской, Хмельницкой и Черновицкой областях.
В пяти областях — Винницкой, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черниговской — средний уровень. В других регионах – неэпидемический уровень.
За предыдущую неделю, с 22 по 28 января, ОРВИ, гриппом и COVID-19 заболело 185 402 украинца, из них 96 120 — дети до 17 лет.
Напомним, в Киевской области фиксируют рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Хуже всего ситуация наблюдается в Бориспольском районе.
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