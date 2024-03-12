В Україні різко зріс рівень перереєстрації автомобілів на жінок — деталі

Жінка за кермом. Фото: istockphoto.com

В Україні спостерігається різке збільшення кількості автомобілів, які перереєструються на жінок через договори дарування. Така тенденція пов'язана із законопроєктами, спрямованими на обмеження прав чоловіків, що уникають мобілізації, на володіння та керування транспортом.

Про це повідомило видання NGL.media, ґрунтуючись на даних Міністерства внутрішніх справ у вівторок, 12 березня.

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Зростання рівня перереєстрації авто на жінок

Аналіз даних МВС про реєстрацію транспортних засобів показав значне зростання кількості договорів дарування, особливо останнього року, коли кількість таких угод збільшилася більш ніж удвічі. Середньомісячна кількість перереєстрацій раніше варіювалася близько двохсот, але, починаючи з літа 2023 року, ця цифра почала зростати, досягнувши майже 1300 договорів до лютого наступного року.

Дослідження NGL.media передбачає, що українські чоловіки активно переоформлюють свої автомобілі на дружин через законодавчі ініціативи, що обмежують права чоловіків, які ухиляються від мобілізації, на здійснення операцій з майном. Проте варто зазначити, що жодного з таких законопроєктів ще не ухвалено.

Запит даних про поле покупців подарунків від МВС підтвердив припущення, показавши значне зростання кількості жінок, які отримують автомобілі у подарунок, починаючи з грудня 2023 року.

Рівень перереєстрації автомобіля на жінок. Фото: NGL.media

Нагадаємо, в Києві інспекція з паркування проводить рейди. Особлива увага приділятиметься водіям, які припаркували авто на велосипедних доріжках.

Крім того, з початку 2023 року у Києві двоє автомобільних власників отримали майже 70 штрафів за неправильне паркування.