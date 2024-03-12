В Украине резко возрос уровень перерегистрации автомобилей на женщин — детали

Женщина за рулем. Фото: istockphoto.com

В Украине наблюдается резкое увеличение числа автомобилей, перерегистрируемых на женщин через договоры дарения. Такая тенденция связана с законопроектами, направленными на ограничение прав мужчин, избегающих мобилизацию, на владение и управление транспортом.

Об єтом сообщило издание NGL.media, основываясь на данных Министерства внутренних дел во вторник, 12 марта.

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Рост уровня перерегистрации авто на женщин

Анализ данных МВД о регистрации транспортных средств показал значительный рост количества дарственных, особенно в последний год, когда количество таких сделок увеличилось более чем в два раза. Среднемесячное число перерегистраций ранее варьировалось около двухсот, но, начиная с лета 2023 года, эта цифра стала расти, достигнув почти 1300 договоров к февралю следующего года.

Исследование NGL.media предполагает, что украинские мужчины активно переоформляют свои автомобили на жен из-за законодательных инициатив, ограничивающих права мужчин, уклоняющихся от мобилизации, на совершение операций с имуществом. Однако стоит отметить, что ни один из таких законопроектов еще не принят.

Запрос данных о поле приобретателей подарков от МВД подтвердил предположения, показав значительный рост числа женщин, получающих автомобили в подарок, начиная с декабря 2023 года.

Уровень перерегистрации авто на женщин. Фото: NGL.media

Напомним, в Киеве инспекция по парковкам проводит рейды. Особое внимание будет уделяться водителям, которые припарковали авто на велосипедных дорожках.

Кроме того, с начала 2023 года в Киеве двое автомобильных владельцев получили почти 70 штрафов за неправильную парковку.