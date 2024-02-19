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В Україні представили перші мобільні медичні пункти для роботи на фронті

19 лютого 2024 17:38
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Україні представили перші мобільні медичні пункти для роботи на фронті
Презентація мобільних медичних пунктів в Україні. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні у понеділок, 19 лютого, презентували перші мобільні стабілізаційні контейнери STABNET. Йдеться про передові медичні пункти, які знаходяться набагато ближче до лінії фронту, ніж лікарні.

На презентації мобільних медичних пунктів побували й Новини.LIVE.

Як мобільні медичні пункти допоможуть на фронті

Завдяки таким стабілізаційним пунктам збільшуються шанси врятувати поранених військовослужбовців на полі бою. 

За словами виробника, мережа, яка складається зі 100 мобільних медичних пунктів вздовж всієї лінії фронту, значно знизить рівень смертності поранених бійців. 

перші мобільні стабілізаційні пункти
Презентація мобільних медичних пунктів в Україні. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, раніше засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить в ЗСУ, розповів, якої техніки найбільше потребують військові медики на фронті. 

Також Козятинський заявив, що військові медики переважно виїжджають за пораненими на позиції Сил оборони України, проте іноді піхоті легше винести пораненого на руках, адже не завжди медики можуть на машині забрати військового. 

 

Київ
лікарні
медики
військові
лікування
люди
війна в Україні
поранення

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