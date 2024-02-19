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В Украине представили первые мобильные медицинские пункты для работы на фронте

19 февраля 2024 17:38
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Украине представили первые мобильные медицинские пункты для работы на фронте
Презентация мобильных медицинских пунктов в Украине. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине в понедельник, 19 февраля, презентовали первые мобильные стабилизационные контейнеры STABNET. Речь идет о передовых медицинских пунктах, которые находятся гораздо ближе к линии фронта, чем больницы.

На презентации мобильных медицинских пунктов побывали и Новости.LIVE.

Как мобильные медицинские пункты помогут на фронте

Благодаря таким стабилизационным пунктам увеличиваются шансы спасти раненых военнослужащих на поле боя.

По словам производителя, сеть, состоящая из 100 мобильных медицинских пунктов вдоль всей линии фронта, значительно снизит уровень смертности раненых бойцов.

первые мобильные стабилизационные пункты
Презентация мобильных медицинских пунктов в Украине. Фото: Новини.LIVE

Напомним, ранее основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ, рассказал, в какой технике больше нуждаются военные медики на фронте.

Также Козятинский заявил, что военные медики почти всегда выезжают за ранеными на позиции Сил обороны Украины, однако иногда пехоте легче вынести раненого на руках, ведь медики не всегда могут на машине забрать военного.

Киев
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ранение

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