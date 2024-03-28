В Україні понад 50 тисяч людей вважаються зниклими безвісти — поліція

Співробітниця поліції в автомобілі. Ілюстративне фото: УНІАН

За даними Національної поліції України, на сьогоднішній день в Україні зниклими безвісти є понад 50 тисяч людей. Ця цифра у чотири рази перевищує показники до початку повномасштабного вторгнення Росії, коли зниклими безвісти вважалися близько 12 тисяч осіб.

Про це заявив заступник голови Нацполіції України Андрій Нєбитов.

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Зниклі безвісти в Україні

За словами Нєбитова, пошукова робота в умовах війни стала значно складнішою через непередбачувану ситуацію на лінії фронту, масовані атаки на мирні міста, міграцію населення та тимчасову окупацію територій.

"Навантаження на карний розшук зросло, проте наші оперативники працюють на максимумі та продовжують боротися за кожну людську долю", — підкреслив Нєбитов.

За словами представника правоохоронних органів, важливо розвивати розшукову роботу шляхом пошуку нових алгоритмів дій, розширення міжнародного партнерства, оновлення законодавства та використання сучасних технологій.

Нагадаємо, що у Харкові після ракетного обстрілу є зниклі безвісти.

Також ми писали про те, що якщо український військовий загине, потрапить у полон або зникне безвісти, то в першу чергу отримати матеріальну допомогу від держави має право його дружина, а вже після неї батьки бійця. Проте такі кошти вони можуть отримати, якщо жили з ним разом та перебували на його утриманні.