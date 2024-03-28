В Украине более 50 тысяч человек считаются пропавшими без вести

Сотрудница полиции в автомобиле. Иллюстративное фото: УНИАН

По данным Национальной полиции Украины, на сегодняшний день в Украине пропавшими без вести более 50 тысяч человек. Эта цифра в четыре раза превышает показатели до начала полномасштабного вторжения России, когда пропавшими без вести считались около 12 тысяч человек.

Об этом заявил заместитель главы Нацполиции Украины Андрей Небитов.

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Пропавшие без вести в Украине

По словам Небитова, поисковая работа в условиях войны стала значительно сложнее из-за непредсказуемой ситуации на линии фронта, массированных атак на мирные города, миграции населения и временной оккупации территорий.

"Нагрузка на уголовный розыск выросла, однако наши оперативники работают на максимуме и продолжают бороться за каждую человеческую судьбу", — подчеркнул Небитов.

По словам представителя правоохранительных органов, важно развивать поисковую работу путем поиска новых алгоритмов действий, расширения международного партнерства, обновления законодательства и использования современных технологий.

Напомним, что в Харькове после ракетных обстрелов пропали без вести.

Также мы писали о том, что если украинский военный погибнет, попадет в плен или пропадет без вести, то в первую очередь получить материальную помощь от государства имеет право его жена, а уже после нее родители бойца. Однако такие средства они могут получить, если жили вместе с ним и находились на его содержании.