Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Украине более 50 тысяч человек считаются пропавшими без вести — полиция arrow

В Украине более 50 тысяч человек считаются пропавшими без вести — полиция

28 марта 2024 23:38
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Украине более 50 тысяч человек считаются пропавшими без вести
Сотрудница полиции в автомобиле. Иллюстративное фото: УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

По данным Национальной полиции Украины, на сегодняшний день в Украине пропавшими без вести более 50 тысяч человек. Эта цифра в четыре раза превышает показатели до начала полномасштабного вторжения России, когда пропавшими без вести считались около 12 тысяч человек.

Об этом заявил заместитель главы Нацполиции Украины Андрей Небитов.

Читайте также:

Пропавшие без вести в Украине

По словам Небитова, поисковая работа в условиях войны стала значительно сложнее из-за непредсказуемой ситуации на линии фронта, массированных атак на мирные города, миграции населения и временной оккупации территорий.

"Нагрузка на уголовный розыск выросла, однако наши оперативники работают на максимуме и продолжают бороться за каждую человеческую судьбу", — подчеркнул Небитов.

По словам представителя правоохранительных органов, важно развивать поисковую работу путем поиска новых алгоритмов действий, расширения международного партнерства, обновления законодательства и использования современных технологий.

Напомним, что в Харькове после ракетных обстрелов пропали без вести.

Также мы писали о том, что если украинский военный погибнет, попадет в плен или пропадет без вести, то в первую очередь получить материальную помощь от государства имеет право его жена, а уже после нее родители бойца. Однако такие средства они могут получить, если жили вместе с ним и находились на его содержании.

украинцы
полиция
война в Украине
Нацполиция

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом