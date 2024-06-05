Вступ на аспірантуру в 2024 році — що змінилося для українців

Студенти в університеті. Фото: ucu.edu.ua

Міністерство освіти і науки України підвищило прохідні бали єдиного вступного іспиту для вступу на аспірантуру. Для допуску потрібно набрати по 150 балів з кожного компонента.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький в ефірі телемарафону у середу, 5 червня.

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Вступ на аспірантуру

Винницький зазначив, що зазвичай на ЄВІ реєструється 110–120 тисяч осіб, а цього року — понад 200 тисяч. За його словами, попит пов’язаний з великою кількістю охочих вступати в аспірантуру, для яких ЄВІ тепер служить допуском для вступних іспитів.

Він наголосив, що висока кількість також пов'язана з тим, що послідовна освіта дає право на відстрочку від мобілізації.

Для вступу на аспірантуру підвищили прохідні бали ЄВІ до 150 з обох компонентів: тесту з іноземної мови та ТЗНК.

Раніше прохідні бали були встановлені на рівні: 130 балів за тест з іноземної мови і 100 балів за ТЗНК.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України вніс зміни до правил перетину кордону для студентів 7 травня. Тому щоб виїхати на навчання до іншої країни здобувач освіти повинен відповідати певній категорії та мати пакет необхідних документів.

Також право на відстрочку від мобілізації мають не тільки студенти українських вишів, а й іноземних вищих навчальних закладів. Річ у тому, що закон, в якому немає обмежень винятково для вишів України, має вищу силу, ніж нормативно-правові акти, на кшталт постанови Кабінету міністрів.