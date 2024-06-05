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В Украине повысили проходные баллы для поступления в аспирантуру

5 июня 2024 18:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Поступление на аспирантуру в 2024 году — что изменилось для украинцев
Студенты в университете. Фото: ucu.edu.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министерство образования и науки Украины повысило проходные баллы единого вступительного экзамена для поступления в аспирантуру. Для допуска нужно набрать по 150 баллов с каждого компонента.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в эфире телемарафона в среду, 5 июня.

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Винницкий отметил, что обычно на ЕВЭ регистрируется 110-120 тысяч человек, а в этом году — более 200 тысяч. По его словам, спрос связан с большим количеством желающих поступать в аспирантуру, для которых ЕВЭ теперь служит допуском для вступительных экзаменов.

Он подчеркнул, что высокое количество связано с тем, что последовательное образование дает право на отсрочку от мобилизации.

Для поступления на аспирантуру повысили проходные баллы ЕВЭ до 150 из обоих компонентов: теста по иностранному языку и ТЗНК.

Ранее проходные баллы были установлены на уровне: 130 баллов за тест по иностранному языку и 100 баллов за ТЗНК.

Напомним, Кабинет Министров Украины внес изменения в правила пересечения границы для студентов 7 мая. Поэтому, чтобы выехать на обучение в другую страну, соискатель образования должен соответствовать определенной категории и иметь пакет необходимых документов.

Также право на отсрочку от мобилизации имеют не только студенты украинских вузов, но и иностранных. Дело в том, что закон, в котором нет ограничений исключительно для вузов Украины, имеет более высокую силу, чем нормативно-правовые акты, типа постановления Кабинета министров.

Украина
Аспирант
украинцы
студенты
МОН

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