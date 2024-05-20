В Україні підвищили граничні ціни на електрику для бізнесу — що зміниться

Люди сидять у кафе. Фото: vinnicya.vn.ua

В Україні затвердили нові граничні ціни на електроенергію для підприємств. Це рішення має на меті стимулювати нічний імпорт електроенергії та вирівнювати коливання у споживанні.

Про це стало відомо з відеозапису засідання Національної комісії, яка здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг у понеділок, 20 травня.

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Як зміняться ціни за електроенергію для бізнесу

На оптовому ринку електроенергії, ціни за добу вперед та на внутрішньодобовому ринку тепер будуть становити:

З 00:00 до 7:00 та з 11:00 до 17:00 максимальні ціни тепер становлять 5600 грн/МВт-год , порівняно з попередніми 3000 грн/МВт-год .

та максимальні ціни тепер становлять , порівняно з попередніми . З 7:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00 ціни зросли до 6900 грн/МВт-год з попередніх 5600 грн/МВт-год та 3000 грн/МВт-год відповідно.

та ціни зросли до з попередніх та відповідно. З 17:00 до 23:00 ціни тепер складають 9000 грн , замість попередніх 7500 грн .

ціни тепер складають , замість попередніх . Мінімальна ціна встановлена на рівні 10 грн/МВт-год.

На балансуючому ринку також відбулися зміни:

З 00:00 до 7:00 максимальні ціни тепер складають 6600 грн/МВт-год , замість 4000 грн/МВт-год .

максимальні ціни тепер складають , замість . З 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 00:00 ціна залишиться незмінною на рівні 8250 грн/МВт-год .

та ціна залишиться незмінною на рівні . З 17:00 до 23:00 ціни збільшаться до 10 000 грн .

ціни збільшаться до . Мінімальна ціна встановлена на рівні 0,01 грн/МВт-год.

Нагадаємо, обмеження на ціни для бізнесу були введені у 2019 році з запуском моделі оптового ринку електроенергії, замість попередньої системи централізованого ціноутворення, яка призводила до негативних наслідків для учасників ринку.

Раніше ми писали, що з 1 червня 2024 року може зрости вартість водопостачання. За прогнозами, ціна за кубометр води може досягти 100-150 гривень.

Ми також повідомляли, що тарифи на світло, ймовірно, зростуть вже з 1 червня. В Кабінеті міністрів Україні наразі тривають активні обговорення про підвищення тарифів на електроенергію для населення.