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В Украине повысили предельные цены на электричество для бизнеса — что изменится

20 мая 2024 20:46
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Бригадир София
редактор
В Украине повысили предельные цены на электричество для бизнеса — что изменится
Люди сидят в кафе. Фото: vinnicya.vn.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Украине утвердили новые предельные цены на электроэнергию для предприятий. Это решение направлено на стимулирование ночного импорта электроэнергии и выравнивание колебаний в потреблении.

Об этом стало известно из видеозаписи заседания Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг в понедельник, 20 мая.

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Как изменятся цены за электроэнергию для бизнеса

На оптовом рынке электроэнергии, цены в сутки вперед и на внутрисуточном рынке теперь будут составлять:

  • С 00:00 до 7:00 и с 11:00 до 17:00 максимальные цены теперь составляют 5600 грн/МВт-час по сравнению с предыдущими 3000 грн/МВт-час .
  • С 7:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 цены выросли до 6900 грн/МВт-ч с предыдущих 5600 грн/МВт-ч и 3000 грн/МВт-ч соответственно.
  • С 17:00 до 23:00 цены теперь составляют 9000 грн. , вместо предыдущих 7500 грн .
  • Минимальная цена установлена на уровне 10 грн/МВт-час .

На балансирующем рынке также произошли изменения:

  • С 00:00 до 7:00 максимальные цены теперь составляют 6600 грн/МВт-ч , вместо 4000 грн/МВт-ч .
  • С 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 00:00 цена остается неизменной на уровне 8250 грн/МВт-час .
  • С 17:00 до 23:00 цены увеличатся до 10 000 грн .
  • Минимальная цена установлена на уровне 0,01 грн/МВт-час .

Напомним, ограничения на цены для бизнеса были введены в 2019 году с запуском модели оптового рынка электроэнергии вместо предыдущей системы централизованного ценообразования, которая приводила к негативным последствиям для участников рынка.

Ранее мы писали, что с 1 июня 2024 года может увеличиться стоимость водоснабжения. По прогнозам цена за кубометр воды может достигнуть 100-150 гривен.

Мы также сообщали, что тарифы на свет , вероятно, возрастут уже с 1 июня. В Кабинете министров Украины продолжаются активные обсуждения о повышении тарифов на электроэнергию для населения.

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