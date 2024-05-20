В Украине повысили предельные цены на электричество для бизнеса — что изменится

Люди сидят в кафе. Фото: vinnicya.vn.ua

В Украине утвердили новые предельные цены на электроэнергию для предприятий. Это решение направлено на стимулирование ночного импорта электроэнергии и выравнивание колебаний в потреблении.

Об этом стало известно из видеозаписи заседания Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг в понедельник, 20 мая.

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Как изменятся цены за электроэнергию для бизнеса

На оптовом рынке электроэнергии, цены в сутки вперед и на внутрисуточном рынке теперь будут составлять:

С 00:00 до 7:00 и с 11:00 до 17:00 максимальные цены теперь составляют 5600 грн/МВт-час по сравнению с предыдущими 3000 грн/МВт-час .

и максимальные цены теперь составляют по сравнению с предыдущими . С 7:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 цены выросли до 6900 грн/МВт-ч с предыдущих 5600 грн/МВт-ч и 3000 грн/МВт-ч соответственно.

и цены выросли до с предыдущих и соответственно. С 17:00 до 23:00 цены теперь составляют 9000 грн. , вместо предыдущих 7500 грн .

цены теперь составляют , вместо предыдущих . Минимальная цена установлена на уровне 10 грн/МВт-час .

На балансирующем рынке также произошли изменения:

С 00:00 до 7:00 максимальные цены теперь составляют 6600 грн/МВт-ч , вместо 4000 грн/МВт-ч .

максимальные цены теперь составляют , вместо . С 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 00:00 цена остается неизменной на уровне 8250 грн/МВт-час .

и цена остается неизменной на уровне . С 17:00 до 23:00 цены увеличатся до 10 000 грн .

цены увеличатся до . Минимальная цена установлена на уровне 0,01 грн/МВт-час .

Напомним, ограничения на цены для бизнеса были введены в 2019 году с запуском модели оптового рынка электроэнергии вместо предыдущей системы централизованного ценообразования, которая приводила к негативным последствиям для участников рынка.

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