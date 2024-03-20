Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow В Україні перейменують декілька міст — перелік arrow

В Україні перейменують декілька міст — перелік

20 березня 2024 21:07
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
В Україні перейменують декілька міст — перелік
Місто Червоноград. Фото: соцмережі
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Комітет Верховної Ради, що відповідає за місцеве самоврядування, схвалив перейменування п’яти міст та багатьох селищ. Зміни торкнулися назв, які мають зв’язок з символікою Російської імперії або не відповідають правилам української мови.

Про це повідомив депутат Роман Лозинський у середу, 20 березня.

Читайте також:

Перелік оновлених назв

  • Червоноград у Львівській області тепер буде називатися Шептицьким;
  • Южне в Одеській області поверне собі історичну назву Порт-Аненталь;
  • Павлоград у Дніпропетровській області змінить назву на Матвіїв;
  • Синельникове в Дніпропетровській області буде перейменовано на Ріднопілля;
  • Бровари в Київській області повернуться до свого історично правильного написання Броварі.

Лозинський також зазначив, що перейменування Червонограда в Шептицький відбувається на честь відомого митрополита Андрея Шептицького.

Рішення про зміну назв буде остаточно затверджено Верховною Радою після голосування.

Нагадаємо, що у німецькій мові можуть змінити транслітерацію міста Одеса

Раніше ми писали, що в УДП перейменували судна, що мали російські назви.

Верховна Рада
міста
нардепи
декомунізація

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство