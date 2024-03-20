В Україні перейменують декілька міст — перелік

Місто Червоноград. Фото: соцмережі

Комітет Верховної Ради, що відповідає за місцеве самоврядування, схвалив перейменування п’яти міст та багатьох селищ. Зміни торкнулися назв, які мають зв’язок з символікою Російської імперії або не відповідають правилам української мови.

Про це повідомив депутат Роман Лозинський у середу, 20 березня.

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Перелік оновлених назв

Червоноград у Львівській області тепер буде називатися Шептицьким;

Южне в Одеській області поверне собі історичну назву Порт-Аненталь;

Павлоград у Дніпропетровській області змінить назву на Матвіїв;

Синельникове в Дніпропетровській області буде перейменовано на Ріднопілля;

Бровари в Київській області повернуться до свого історично правильного написання Броварі.

Лозинський також зазначив, що перейменування Червонограда в Шептицький відбувається на честь відомого митрополита Андрея Шептицького.

Рішення про зміну назв буде остаточно затверджено Верховною Радою після голосування.

Нагадаємо, що у німецькій мові можуть змінити транслітерацію міста Одеса.

Раніше ми писали, що в УДП перейменували судна, що мали російські назви.