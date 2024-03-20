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В Украине переименуют несколько городов — перечень

20 марта 2024 21:07
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Бригадир София
редактор
В Украине переименуют несколько городов — перечень
Город Червоноград. Фото: соцсети
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Комитет Верховной Рады, отвечающий за местное самоуправление, одобрил переименование пяти городов и многих поселков. Изменения затронули названия, которые имеют связь с символикой Российской империи или не соответствуют правилам украинского языка.

Об этом сообщил депутат Роман Лозинский в среду, 20 марта.

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Список обновленных названий

  • Червоноград во Львовской области теперь будет называться Шептицким;
  • Южный в Одесской области вернет себе историческое название Порт-Аненталь;
  • Павлоград в Днепропетровской области сменит название на Матвиив;
  • Синельниково в Днепропетровской области будет переименовано в Роднополье;
  • Бровары в Киевской области вернутся к своему исторически правильному написанию Бровари.

Лозинский также отметил, что переименование Червонограда в Шептицкий происходит в честь известного митрополита Андрея Шептицкого.

Решение об изменении названий будет окончательно утверждено Верховной Радой после голосования.

Напомним, что в немецком языке могут изменить транслитерацию города Одесса.

Ранее мы писали, что в УДП переименовали суда, которые имели русские названия.

Верховная Рада
города
нардепы
декоммунизация

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