В Украине переименуют несколько городов — перечень

Город Червоноград. Фото: соцсети

Комитет Верховной Рады, отвечающий за местное самоуправление, одобрил переименование пяти городов и многих поселков. Изменения затронули названия, которые имеют связь с символикой Российской империи или не соответствуют правилам украинского языка.

Об этом сообщил депутат Роман Лозинский в среду, 20 марта.

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Список обновленных названий

Червоноград во Львовской области теперь будет называться Шептицким;

Южный в Одесской области вернет себе историческое название Порт-Аненталь;

Павлоград в Днепропетровской области сменит название на Матвиив;

Синельниково в Днепропетровской области будет переименовано в Роднополье;

Бровары в Киевской области вернутся к своему исторически правильному написанию Бровари.

Лозинский также отметил, что переименование Червонограда в Шептицкий происходит в честь известного митрополита Андрея Шептицкого.

Решение об изменении названий будет окончательно утверждено Верховной Радой после голосования.

Напомним, что в немецком языке могут изменить транслитерацию города Одесса.

Ранее мы писали, что в УДП переименовали суда, которые имели русские названия.