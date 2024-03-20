В Украине переименуют несколько городов — перечень
Комитет Верховной Рады, отвечающий за местное самоуправление, одобрил переименование пяти городов и многих поселков. Изменения затронули названия, которые имеют связь с символикой Российской империи или не соответствуют правилам украинского языка.
Об этом сообщил депутат Роман Лозинский в среду, 20 марта.
Список обновленных названий
- Червоноград во Львовской области теперь будет называться Шептицким;
- Южный в Одесской области вернет себе историческое название Порт-Аненталь;
- Павлоград в Днепропетровской области сменит название на Матвиив;
- Синельниково в Днепропетровской области будет переименовано в Роднополье;
- Бровары в Киевской области вернутся к своему исторически правильному написанию Бровари.
Лозинский также отметил, что переименование Червонограда в Шептицкий происходит в честь известного митрополита Андрея Шептицкого.
Решение об изменении названий будет окончательно утверждено Верховной Радой после голосования.
Напомним, что в немецком языке могут изменить транслитерацию города Одесса.
Ранее мы писали, что в УДП переименовали суда, которые имели русские названия.
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