В Україні оголошено повітряну тривогу 9 березня

В Україні оголосили повітряну тривогу — під якою загрозою області
Повітряна тривога лунає в низці українських областей у суботу, 9 березня. Для регіонів існує загроза атаки балістичними ракетами Росії.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні 9 березня
В Україні оголошено повітряну тривогу вранці 9 березня. Небезпека існує для південних, східних та центральних областей. Росія вкотре випустила свої ракети по цивільним українським містам.
"Увага! Загроза балістики для східних та центральних областей!" — йдеться в повідомленні.
Наразі повітряна тривога лунає у наступних областях:
- Полтавській;
- Харківській;
- Кіровоградській;
- Дніпропетровській;
- Донецькій;
- Запорізькій;
- Миколаївській;
- Херсонській.
Нагадаємо, нещодавно Росія обстріляла Херсон, через що постраждала дитина. Йдеться про 7-річного хлопчика.
Додамо, 8 березня у Вовчанську ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. Внаслідок атаки загинули 58-річний чоловік та 53-річна жінка.
Читайте Новини.LIVE!