В Україні оголошено повітряну тривогу 9 березня

Російські ракети в небі. Ілюстративне фото: AP

Повітряна тривога лунає в низці українських областей у суботу, 9 березня. Для регіонів існує загроза атаки балістичними ракетами Росії.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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В Україні оголошено повітряну тривогу вранці 9 березня. Небезпека існує для південних, східних та центральних областей. Росія вкотре випустила свої ракети по цивільним українським містам.

"Увага! Загроза балістики для східних та центральних областей!" — йдеться в повідомленні.

Скриншот допису ПС ЗСУ

Наразі повітряна тривога лунає у наступних областях:

Полтавській;

Харківській;

Кіровоградській;

Дніпропетровській;

Донецькій;

Запорізькій;

Миколаївській;

Херсонській.

Мапа повітряних тривог 9 березня

Нагадаємо, нещодавно Росія обстріляла Херсон, через що постраждала дитина. Йдеться про 7-річного хлопчика.

Додамо, 8 березня у Вовчанську ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. Внаслідок атаки загинули 58-річний чоловік та 53-річна жінка.