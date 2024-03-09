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В Україні оголосили повітряну тривогу — під якою загрозою області

9 березня 2024 07:57
оновлено: 08:07
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Україні оголошено повітряну тривогу 9 березня
Російські ракети в небі. Ілюстративне фото: AP
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Повітряна тривога лунає в низці українських областей у суботу, 9 березня. Для регіонів існує загроза атаки балістичними ракетами Росії.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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Повітряна тривога в Україні 9 березня

В Україні оголошено повітряну тривогу вранці 9 березня. Небезпека існує для південних, східних та центральних областей. Росія вкотре випустила свої ракети по цивільним українським містам.

"Увага! Загроза балістики для східних та центральних областей!" — йдеться в повідомленні.

Скриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ

Наразі повітряна тривога лунає у наступних областях:

  • Полтавській;
  • Харківській;
  • Кіровоградській;
  • Дніпропетровській;
  • Донецькій;
  • Запорізькій;
  • Миколаївській;
  • Херсонській.
Мапа повітряних тривог 9 березня
Мапа повітряних тривог 9 березня

Нагадаємо, нещодавно Росія обстріляла Херсон, через що постраждала дитина. Йдеться про 7-річного хлопчика.

Додамо, 8 березня у Вовчанську ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. Внаслідок атаки загинули 58-річний чоловік та 53-річна жінка.

війна
Україна
обстріли
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Росія
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