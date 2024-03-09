В Украине объявлена воздушная тревога 9 марта

В Украине объявили воздушную тревогу — под какой угрозой области
Воздушная тревога раздается в ряде украинских областей в субботу, 9 марта. Для регионов существует угроза атаки баллистическими ракетами России.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине 9 марта
В Украине объявлена воздушная тревога утром 9 марта. Опасность существует в южных, восточных и центральных областях. Россия в который раз выпустила свои ракеты по гражданским украинским городам.
"Внимание! Угроза баллистики для восточных и центральных областей!" — говорится в сообщении.
В настоящее время воздушная тревога звучит в следующих областях:
- Полтавской;
- Харьковской;
- Кировоградской;
- Днепропетровской;
- Донецкой;
- Запорожской;
- Николаевской;
- Херсонской.
Напомним, недавно Россия обстреляла Херсон, из-за чего пострадал ребенок. Речь идет о 7-летнем мальчике.
Добавим, 8 марта в Волчанске вражеский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль. В результате атаки погибли 58-летний мужчина и 53-летняя женщина.
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