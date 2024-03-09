В Украине объявлена воздушная тревога 9 марта

Российские ракеты в небе. Иллюстративное фото: AP

Воздушная тревога раздается в ряде украинских областей в субботу, 9 марта. Для регионов существует угроза атаки баллистическими ракетами России.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине 9 марта

В Украине объявлена воздушная тревога утром 9 марта. Опасность существует в южных, восточных и центральных областях. Россия в который раз выпустила свои ракеты по гражданским украинским городам.

"Внимание! Угроза баллистики для восточных и центральных областей!" — говорится в сообщении.

Скриншот поста ВС ВСУ

В настоящее время воздушная тревога звучит в следующих областях:

Полтавской;

Харьковской;

Кировоградской;

Днепропетровской;

Донецкой;

Запорожской;

Николаевской;

Херсонской.

Карта воздушных тревог 9 марта

Напомним, недавно Россия обстреляла Херсон, из-за чего пострадал ребенок. Речь идет о 7-летнем мальчике.

Добавим, 8 марта в Волчанске вражеский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль. В результате атаки погибли 58-летний мужчина и 53-летняя женщина.