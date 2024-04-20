В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

Збиття ракети. Фото ілюстративне: АрміяInform

Повітряну тривогу вдень, 20 квітня, оголосили у всіх областях України. Наразі існує ракетна небезпека.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Зафіксовано зліт ворожого МіГ-31К.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" — йдеться у повідомленні.

Допис Повітряні сили ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що вибухи в Одесі пролунали вранці в суботу, 20 квітня.

Також ми писали про те, що вранці 20 квітня вибух пролунав у Запоріжжі.