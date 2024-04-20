В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу
20 квітня 2024 13:25
Збиття ракети. Фото ілюстративне: АрміяInform
Повітряну тривогу вдень, 20 квітня, оголосили у всіх областях України. Наразі існує ракетна небезпека.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
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Зафіксовано зліт ворожого МіГ-31К.
"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" — йдеться у повідомленні.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, що вибухи в Одесі пролунали вранці в суботу, 20 квітня.
Також ми писали про те, що вранці 20 квітня вибух пролунав у Запоріжжі.
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