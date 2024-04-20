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В Украине объявили масштабную воздушную тревогу

20 апреля 2024 13:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Украине объявили масштабную воздушную тревогу
Сбивание ракеты. Фото иллюстративный: АрмияInform
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Воздушная тревога днем, 20 апреля, объявлена во всех областях Украины. В настоящее время существует ракетная опасность.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" — говорится в сообщении.

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу - фото 1
Сообщение Воздушные силы ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу - фото 2
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что взрывы в Одессе прогремели утром в субботу, 20 апреля.

Также мы писали о том, что утром 20 апреля взрыв произошел в Запорожье.

самолет
ракета
воздушная тревога
Воздушные Силы ВСУ

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