Повітряна тривога в Україні — де зараз небезпечно

Атака дронів. Ілюстративне фото: УНІАН

На території України 4 вересня оголошена повітряна тривога. З російського аеродрому "Оленья" піднялись бомбардувальники.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

Читайте також:

Де чекати небезпеки

Мапа повітряної небезпеки. Фото: alerts.in.ua

Згідно з даними, зараз у небі спостерігаються кілька груп дронів. Вони прямують у бік з Сумської та Полтавської областей у бік Чернігівщини.

Telegram-канал Николаевский Ванек пише, що 1 "Шахед" на півночі Харківщини рухається до Полтавщини. Два дрони-камікадзе пролітають між Миргородом і Полтавою у північно-західному напрямку.

Сім "Шахедів" летять транзитом через Харківську область до Полтавської області. Три "мопеди" через Охтирку на захід, а ще два в Сумській області прямують у бік Шостки.

Сили ППО закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.