Повітряна тривога в Україні — де зараз небезпечно

В Україні оголошена повітряна тривога — про яку загрозу інформують сили ПС
На території України 4 вересня оголошена повітряна тривога. З російського аеродрому "Оленья" піднялись бомбардувальники.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.
Де чекати небезпеки
Згідно з даними, зараз у небі спостерігаються кілька груп дронів. Вони прямують у бік з Сумської та Полтавської областей у бік Чернігівщини.
Telegram-канал Николаевский Ванек пише, що 1 "Шахед" на півночі Харківщини рухається до Полтавщини. Два дрони-камікадзе пролітають між Миргородом і Полтавою у північно-західному напрямку.
Сім "Шахедів" летять транзитом через Харківську область до Полтавської області. Три "мопеди" через Охтирку на захід, а ще два в Сумській області прямують у бік Шостки.
Сили ППО закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
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