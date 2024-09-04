Воздушная тревога в Украине – где сейчас опасно

В Украине объявлена воздушная тревога — о какой угрозе информируют силы ПВО
На территории Украины объявлена воздушная тревога. С российского аэродрома "Оленья" поднялись бомбардировщики.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.
Где ждать опасности
Согласно данным, сейчас в небе наблюдаются несколько групп дронов. Они направляются в сторону из Сумской и Полтавской областей в сторону Черниговщины.
Telegram-канал Николаевский Ванек пишет, что 1 "Шахед" на севере Харьковщины двигается в Полтавскую область. Два дрона-камикадзе пролетают между Миргородом и Полтавой в северо-западном направлении.
Семь "Шахедов" летят транзитом через Харьковскую область в Полтавскую область. Три "мопеда" через Ахтырку на запад, а еще два в Сумской области направляются в сторону Шостки.
Силы ПВО призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
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