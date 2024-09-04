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В Украине объявлена воздушная тревога —  о какой угрозе информируют силы ПВО

4 сентября 2024 23:25
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Воздушная тревога в Украине – где сейчас опасно
Атака дронов. Иллюстративное фото: УНИАН
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

На территории Украины объявлена воздушная тревога. С российского аэродрома "Оленья" поднялись бомбардировщики.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.

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Карта воздушной опасности. Фото: alerts.in.ua

Согласно данным, сейчас в небе наблюдаются несколько групп дронов. Они направляются в сторону из Сумской и Полтавской областей в сторону Черниговщины.

Telegram-канал Николаевский Ванек пишет, что 1 "Шахед" на севере Харьковщины двигается в Полтавскую область. Два дрона-камикадзе пролетают между Миргородом и Полтавой в северо-западном направлении.

Семь "Шахедов" летят транзитом через Харьковскую область в Полтавскую область. Три "мопеда" через Ахтырку на запад, а еще два в Сумской области направляются в сторону Шостки.

Силы ПВО призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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