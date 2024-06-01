В Україні на 27% скоротилася робоча сила, — Bloomberg

Працівники на ремонті асфальту. Фото: КМДА

В Україні на 27% скоротилась робоча сила порівняно з довоєнним періодом. Така ситуація створює серйозні проблеми для підприємств нашої держави.

Про це повідомляє видання Bloomberg у суботу, 1 червня.

Читайте також:

В Україні не вистачає робочих рук

Зазначається, що цей "відтік стає основною проблемою для підприємств":

Значна частина чоловіків звільнилися зі своєї роботи і знайшли щось поблизу будинку. Або ж вони не бажають працювати у великих фірмах, щоб уникнути зустрічі з ТЦК. Компанії "Метінвест" знадобилося три місяці, щоб закрити 89 з 4000 вакансій.

Багато хто також наймає жінок на роботу, яку раніше переважно виконували чоловіки. Наприклад, у шахтах.

Можливо, у майбутньому середня зарплата перевищить довоєнний рівень, інакше підприємствам буде важко зберегти робітників.

Раніше ми повідомляли, що дефіцит кадрів в Україні став не лише проблемою для компаній, а й викликом для менеджерів, які витрачають багато енергії на пошук працівників.

Нагадаємо, аналітики назвали найбільші компанії в Україні за кількістю працівників за регіонами. Рейтинг очолив Київ з найбільшим роботодавцем "Укрзалізниця".