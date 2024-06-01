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В Україні на 27% скоротилася робоча сила, — Bloomberg

1 червня 2024 20:45
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Дмитро Галушка
Редактор
В Україні на 27% скоротилася робоча сила, — Bloomberg
Працівники на ремонті асфальту. Фото: КМДА
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

В Україні на 27% скоротилась робоча сила порівняно з довоєнним періодом. Така ситуація створює серйозні проблеми для підприємств нашої держави.

Про це повідомляє видання Bloomberg у суботу, 1 червня.

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Зазначається, що цей "відтік стає основною проблемою для підприємств":

  • Значна частина чоловіків звільнилися зі своєї роботи і знайшли щось поблизу будинку. Або ж вони не бажають працювати у великих фірмах, щоб уникнути зустрічі з ТЦК. Компанії "Метінвест" знадобилося три місяці, щоб закрити 89 з 4000 вакансій.
  • Багато хто також наймає жінок на роботу, яку раніше переважно виконували чоловіки. Наприклад, у шахтах.
  • Можливо, у майбутньому середня зарплата перевищить довоєнний рівень, інакше підприємствам буде важко зберегти робітників.

Раніше ми повідомляли, що дефіцит кадрів в Україні став не лише проблемою для компаній, а й викликом для менеджерів, які витрачають багато енергії на пошук працівників.

Нагадаємо, аналітики назвали найбільші компанії в Україні за кількістю працівників за регіонами. Рейтинг очолив Київ з найбільшим роботодавцем "Укрзалізниця".

Україна
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