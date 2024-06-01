В Україні на 27% скоротилася робоча сила, — Bloomberg
1 червня 2024 20:45
Працівники на ремонті асфальту. Фото: КМДА
В Україні на 27% скоротилась робоча сила порівняно з довоєнним періодом. Така ситуація створює серйозні проблеми для підприємств нашої держави.
Про це повідомляє видання Bloomberg у суботу, 1 червня.
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Зазначається, що цей "відтік стає основною проблемою для підприємств":
- Значна частина чоловіків звільнилися зі своєї роботи і знайшли щось поблизу будинку. Або ж вони не бажають працювати у великих фірмах, щоб уникнути зустрічі з ТЦК. Компанії "Метінвест" знадобилося три місяці, щоб закрити 89 з 4000 вакансій.
- Багато хто також наймає жінок на роботу, яку раніше переважно виконували чоловіки. Наприклад, у шахтах.
- Можливо, у майбутньому середня зарплата перевищить довоєнний рівень, інакше підприємствам буде важко зберегти робітників.
Раніше ми повідомляли, що дефіцит кадрів в Україні став не лише проблемою для компаній, а й викликом для менеджерів, які витрачають багато енергії на пошук працівників.
Нагадаємо, аналітики назвали найбільші компанії в Україні за кількістю працівників за регіонами. Рейтинг очолив Київ з найбільшим роботодавцем "Укрзалізниця".
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