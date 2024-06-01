В Украине на 27% сократилась рабочая сила, — Bloomberg
1 июня 2024 20:45
Работники по ремонту асфальта. Фото: КГГА
В Украине на 27% сократилась рабочая сила по сравнению с довоенным периодом. Подобная ситуация создает серьезные проблемы для предприятий нашего государства.
Об этом сообщает издание Bloomberg в субботу, 1 июня.
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Отмечается, что этот "отток становится основной проблемой для предприятий":
- Значительная часть мужчин уволилась со своей работы и нашли что-то вблизи дома. Или они не желают работать в крупных фирмах, чтобы избежать встречи с ТЦК. Компании "Метинвесту" понадобилось три месяца, чтобы закрыть 89 из 4000 вакансий.
- Многие также нанимают женщин на работу, которую раньше преимущественно выполняли мужчины. К примеру, в шахтах.
- Возможно, в будущем средняя зарплата превысит довоенный уровень, в противном случае предприятиям будет сложно сохранить рабочих.
Ранее мы сообщали, что дефицит кадров в Украине стал не только проблемой для компаний, но и вызовом для менеджеров, тратящих много энергии на поиск сотрудников.
Напомним, аналитики назвали крупнейшие компании в Украине по количеству работников регионов. Рейтинг возглавил Киев с крупнейшим работодателем Укрзализныця.
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