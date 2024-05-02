Знесення хрущівок в Україні - Шуляк про новий законопроект

Хрущовка в Києві. Фото: Соцмережі

Парламентарі розглядають можливість покращити житловий фонд і позбутися хрущовок. Можуть добудувати старі будинки або знести цілі мікрорайони. Такий документ у ВР презентують за кілька місяців.

Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

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Застарілий житловий фонд

За словамии Шуляк, у Верховній Раді вивчають можливість застосування європейського досвіду вирішення проблеми застарілого житлового фонду, зокрема малометражних хрущовок.

Вона назвала популярні рішення в ЄС. Серед них:

надбудова додаткових поверхів, перебудова квартир заради збільшення їх площі;

забудова площі між будинками;

знесення цілих районів заради нового будівництва на їх місці.

"Все це може стати продовженням нової, орієнтованої на досвід ЄС житлової політики, яку в Україні наразі розробляють для отримання 50 млрд євро в рамках програми Ukraine Facility", — сказала Шуляк.

Олена Шуляк. Фото: Facebook

Відповідний законопроєкт "Про основні засади житлової політики" планують презентувати протягом наступних двох місяців.

За словами Шуляк, в Україні процеси, пов'язані з реконструкцією застарілого житла, і досі регулює Закон "Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду", прийнятий у 2006 році.

"Він абсолютно неефективний, по-перше, через те, що передбачає згоду на переселення всіх мешканців будинку, по-друге, через брак державного фінансування", — додала вона.

Востаннє вирішити проблему застарілого житлового фонду в Україні спробували у 2021 році, були відповідні законопроєкти. Втім, повномасштабне вторгнення суттєво змінило пріоритети у реалізації державних рішень.

Старий житловий фонд. Фото: соцмережі

"З необхідністю модернізації застарілого житлового фонду стикаються більшість урбанізованих держав сучасного світу. Вибір моделей, механізмів, інструментів в тій чи іншій країні залежить як від масштабу самої проблеми, так і від рівня розвитку економіки держави та її соціальної орієнтації. Тому і Україні слід розробляти свій варіант вирішення проблеми застарілого житла, водночас беручи до уваги досвід ЄС, як це відбувалося на прикладі законопроєкту "Про основи житлової політики", — зауважила Шуляк.

Також вона повідомила, що в країнах ЄС програма ліквідації будівель з незадовільними умовами проживання передбачає низку субсидій домовласнику на знесення та реконструкцію зношеного житла, а сама реконструкція здійснюється переважно без виселення чи відселення мешканців із максимально можливим дотриманням їм нормальних побутових умов.

"В Україні можливим сценарієм вирішення проблеми застарілого житла можуть бути надбудови додаткових поверхів та мансард, реконструкція будинку без відселення мешканців і енергозбереження за рахунок проведення модернізації інженерного обладнання", — додала Шуляк.

За її словами, також може йтися про зміну архітектурно-планувальної та об’ємно-просторової організації квартир у будівлі і заповнення розривів між будівлями новим будинком.

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