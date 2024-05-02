Снос хрущевок в Украине - Шуляк о новом законопроекте

Хрущевка в Киеве. Фото: Соцсети

Парламентарии рассматривают возможность улучшить жилищный фонд и избавиться от хрущевок. Могут достроить старые дома или снести целые микрорайоны. Такой документ в ВР презентуют через несколько месяцев.

Об этом сообщила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

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Устаревший жилищный фонд

По словам Шуляк, в Верховной Раде изучают возможность применения европейского опыта решения проблемы устаревшего жилищного фонда, в частности малометражных хрущевок.

Она назвала популярные решения в ЕС. Среди них:

надстройка дополнительных этажей, перестройка квартир ради увеличения их площади;

застройка площади между домами;

снос целых районов для нового строительства на их месте.

"Все это может стать продолжением новой, ориентированной на опыт ЕС жилищной политики, которую в Украине разрабатывают для получения 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility", — сказала Шуляк.

Елена Шуляк. Фото: Facebook

Соответствующий законопроект "Об основных принципах жилищной политики" планируют презентовать в течение следующих двух месяцев.

По словам Шуляк, в Украине процессы, связанные с реконструкцией устаревшего жилья, до сих пор регулирует Закон "О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилищного фонда", принятый в 2006 году.

"Он абсолютно неэффективен, во-первых, из-за того, что предполагает согласие на переселение всех жильцов дома, во-вторых, из-за отсутствия государственного финансирования", — добавила она.

В последний раз решить проблему устаревшего жилищного фонда в Украине попробовали в 2021 году, были соответствующие законопроекты. Впрочем, полномасштабное вторжение существенно изменило приоритеты в реализации государственных решений.

Старый жилой фонд. Фото: соцсети

"С необходимостью модернизации устаревшего жилищного фонда сталкивается большинство урбанизированных государств современного мира. Выбор моделей, механизмов, инструментов в той или иной стране зависит как от масштаба самой проблемы, так и от уровня развития экономики государства и его социальной ориентации. Поэтому и Украине следует разрабатывать свой вариант решения проблемы устаревшего жилья, принимая во внимание опыт ЕС, как это происходило на примере законопроекта "Об основах жилищной политики", — отметила Шуляк.

Также она сообщила, что в странах ЕС программа ликвидации зданий с неудовлетворительными условиями проживания предусматривает ряд субсидий домовладельцу на снос и реконструкцию изношенного жилья, а сама реконструкция осуществляется преимущественно без выселения или отселения жильцов с максимально возможным соблюдением нормальных бытовых условий.

"В Украине возможным сценарием решения проблемы устаревшего жилья могут быть надстройки дополнительных этажей и мансард, реконструкция дома без отселения жильцов и энергосбережение за счет проведения модернизации инженерного оборудования", — добавила Шуляк.

По ее словам, также может идти речь об изменении архитектурно-планировочной и объемно-пространственной организации квартир в здании и заполнении разрывов между зданиями новым домом.

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