Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow В Україні ліквідують комісію з регулювання азартних ігор — які зміни у роботі казино arrow

В Україні ліквідують комісію з регулювання азартних ігор — які зміни у роботі казино

24 квітня 2024 14:44
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Новий закон про гральний бізнес та ліквідація КРАІЛ — що зміниться
Комісія з регулювання азартних ігор та лоторей. Фото: Адам Васільєв
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

В Україні ліквідують Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей. За відповідне рішення проголосували у першому читанні сьогодні, 24 квітня. Втім, діяльність грального бізнесу контролюватимуть ще пильніше.

Про це повідомляє народний депутат України Ярослав Железняк.

Читайте також:

Новий закон про гральний бізнес

В Україні обмежать рекламу азартних ігор, зокрема контролюватимуть недопуск спекуляцій на темі війни та волонтерства під час промоції грального бізнесу. Також заборонять спонсорство.

Будуть визначені додаткові інструменти, які допоможуть обмежити відвідування гральних закладів чи участь в азартних іграх для представників потенційно вразливих категорій населення під час воєнного стану.

Гральний бізнес контролюватимуть й у питаннях закупівель, а мережу Інтернет моніторитимуть на питання дотримання визначених норм. Також держава отримає законне право на встановлення додаткових критеріїв для анулювання ліцензій чи 
вдосконалення вимог по бездоганній діловій репутації посадових осіб організаторів азартних ігор, встановлення вимог до надавачів послуг у сфері азартних ігор.

Попри це нардеп Железняк зазначає, що нові обмеження можуть ще додатково посилити, якщо ті не принесуть бажаного ефекту та сприятимуть розвитку тіньового бізнесу. 

"Все це запрацює лише тільки якщо одночасно з ефективною боротьбою з тінню. 
Інакше обмеження можуть штовхнути частини людей в тінь, що не є метою закону. 
Тому будемо давати норми, щоб ще обмежити фінансові шлюзи", — написав Ярослав Железняк.

Нагадаємо, раніше, 4 квітня, Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики, схвалив законопроєкт №9256-д "Про внесення змін до деяких законів України щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей". Дана ініціатива містить й норми щодо заборони участі військовослужбовців в онлайн-казино.

Ярослав Железняк
казино
законопроєкт
гральний бізнес
гральні автомати

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри