Новий закон про гральний бізнес та ліквідація КРАІЛ — що зміниться

Комісія з регулювання азартних ігор та лоторей. Фото: Адам Васільєв

В Україні ліквідують Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей. За відповідне рішення проголосували у першому читанні сьогодні, 24 квітня. Втім, діяльність грального бізнесу контролюватимуть ще пильніше.

Про це повідомляє народний депутат України Ярослав Железняк.

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В Україні обмежать рекламу азартних ігор, зокрема контролюватимуть недопуск спекуляцій на темі війни та волонтерства під час промоції грального бізнесу. Також заборонять спонсорство.

Будуть визначені додаткові інструменти, які допоможуть обмежити відвідування гральних закладів чи участь в азартних іграх для представників потенційно вразливих категорій населення під час воєнного стану.

Гральний бізнес контролюватимуть й у питаннях закупівель, а мережу Інтернет моніторитимуть на питання дотримання визначених норм. Також держава отримає законне право на встановлення додаткових критеріїв для анулювання ліцензій чи

вдосконалення вимог по бездоганній діловій репутації посадових осіб організаторів азартних ігор, встановлення вимог до надавачів послуг у сфері азартних ігор.

Попри це нардеп Железняк зазначає, що нові обмеження можуть ще додатково посилити, якщо ті не принесуть бажаного ефекту та сприятимуть розвитку тіньового бізнесу.

"Все це запрацює лише тільки якщо одночасно з ефективною боротьбою з тінню.

Інакше обмеження можуть штовхнути частини людей в тінь, що не є метою закону.

Тому будемо давати норми, щоб ще обмежити фінансові шлюзи", — написав Ярослав Железняк.

Нагадаємо, раніше, 4 квітня, Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики, схвалив законопроєкт №9256-д "Про внесення змін до деяких законів України щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей". Дана ініціатива містить й норми щодо заборони участі військовослужбовців в онлайн-казино.