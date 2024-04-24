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В Украине ликвидируют комиссию по регулированию азартных игр — какие изменения в работе казино

24 апреля 2024 14:44
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Новый закон об игорном бизнесе и ликвидация КРАИЛ — что изменится
Комиссия по регулированию азартных игр и лоторей. Фото: Адам Васильев
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

В Украине ликвидируют Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей. За соответствующее решение проголосовали сегодня в первом чтении, 24 апреля. Впрочем, деятельность игорного бизнеса будут контролировать еще пристальнее.

Об этом сообщает народный депутат Украины Ярослав Железняк.

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В Украине ограничат рекламу азартных игр, в частности, будут контролировать недопуск спекуляций на тему войны и волонтерства во время продвижения игорного бизнеса. Также запретят спонсорство.

Будут определены дополнительные инструменты, которые помогут ограничить посещение игорных заведений или участие в азартных играх для представителей потенциально уязвимых категорий населения во время военного положения.

Игорный бизнес будут контролировать и в вопросах закупок, а сеть Интернет будут мониторить вопросы соблюдения определенных норм. Также государство получит законное право на установление дополнительных критериев для аннулирования лицензий или
совершенствование требований по безупречной деловой репутации должностных лиц организаторов азартных игр, установление требований к поставщикам услуг в сфере азартных игр.

Несмотря на это, нардеп Железняк отмечает, что новые ограничения могут еще дополнительно усилить, если те не принесут желаемого эффекта и будут способствовать развитию теневого бизнеса.

"Все это заработает только если одновременно с эффективной борьбой с тенью.
Иначе ограничения могут толкнуть части людей в тень, не являющуюся целью закона. Поэтому будем давать нормы, чтобы еще ограничить финансовые шлюзы", — написал Ярослав Железняк.

Напомним, ранее, 4 апреля, Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил законопроект №9256-д "О внесении изменений в некоторые законы Украины по организации и проведению азартных игр и лотерей". Данная инициатива содержит и нормы по запрету участия военнослужащих в онлайн-казино.

Ярослав Железняк
казино
законопроект
игорный бизнес
игральные автоматы

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