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В Україні є села, в яких не залишилося чоловіків, — The Washington Post

16 березня 2024 19:31
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Україні є села, в яких не залишилося чоловіків, — The Washington Post
Чоловік рубає дрова в селі. Фото: The Washington Post
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В Україні є село, де майже не залишилося чоловіків через мобілізацію та війну в державі. Йдеться про Маків Хмельницької області. 

 Про це повідомляє The Washington Post.

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Як вказує видання, у селі на Хмельниччині залишилося всього декілька чоловіків, але і ті живуть зі страхом, що їх от-от мобілізують, як і більшу частину місцевого населення. Декого було вбито або поранено на фронті, а кілька зникли безвісти. Дехто давно втік за кордон, щоб уникнути мобілізації.

Дані видання отримало від керівництва місцевої школи, яка веде статистику учнів, чиї батьки вибули з села. За словами жителів села, "військові вербувальники хапають усіх, кого можуть" і "блукають майже порожніми вулицями в пошуках чоловіків, що залишилися". Крім того, дехто з жителів Макова наразі перебувають у в'язниці через ухилення від служби у лавах ЗСУ.

"Людей ловлять, як собак, на вулиці. Не дивлячись на діагноз остеохондроз — захворювання суглобів, він пройшов медичний огляд за 10 хвилин і був відправлений на фронт, де був поранений", — розповіла місцева мешканка Ольга Каметюк, чий чоловік був мобілізований.

Також у Макові намагалися повторно затримати піхотинця Сергія, який приїхав у відпустку з фронту. ТЦК намагалися мобілізувати чоловіка на вулиці. На питання військкомів про те, як чоловік ставиться до людей, які ще не воювали, Сергій відповів, що найбільше обурюється діям ТЦК.

"Ви військовий, а я цивільний, але я воюю, а ви ні", — наголосив піхотинець.

Також дівчина Поліна вказала, що її батька забрали на службу, коли він йшов до магазину. Тому, за її словами, більшість чоловіків не виходять з дому взагалі.

"30-річний житель Макова Олексій був мобілізований з вулиці, коли ремонтував свою машину. Повернувшись із фронту після кількох поранень і контузій, він розповів, що з дюжини його солдатів у живих залишилося тільки двоє", — додали у виданні.

Нагадаємо, на Закарпатті співробітники ТЦК силою запхнули чоловіка до мікроавтобуса. У мережі поширили відео з місця подій. 

Також ми писали про те, що на Закарпатті у ТЦК чоловіка жорстоко побили та катували, внаслідок чого постраждалий намагався накласти на себе руки. Хлопця викрали і намагалися звинуватити у незаконному перетині кордону.

війна
Україна
армія
Хмельницька область
військовий призов
мобілізація
ТЦК та СП

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