В Украине есть села, в которых не осталось мужчин, — The Washington Post

Мужчина рубит дрова в селе. Фото: The Washington Post

В Украине есть село, где почти не осталось мужчин из-за мобилизации и войны в государстве. Речь идет о Макове Хмельницкой области.

Об этом сообщает The Washington Post.

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Как указывает издание, в селе на Хмельнитчине осталось всего несколько мужчин, но и те живут со страхом, что их вот-вот мобилизуют, как и большую часть местного населения. Некоторые были убиты или ранены на фронте, а несколько пропали без вести. Некоторые давно убежали за границу, чтобы избежать мобилизации.

Данные издание получило от руководства местной школы, которая ведет статистику учеников, чьи родители выбыли из села. По словам жителей села, "военные вербовщики хватают всех, кого могут" и "блуждают почти по пустым улицам в поисках оставшихся мужчин". Кроме того, некоторые жители Макова находятся в тюрьме из-за уклонения от службы в рядах ВСУ.

"Людей ловят, как собак, на улице. Несмотря на диагноз остеохондроз — заболевание суставов, он прошел медицинское освидетельствование за 10 минут и был отправлен на фронт, где был ранен", — рассказала местная жительница Ольга Каметюк, чей муж был мобилизован.

Также в Макове пытались повторно задержать приехавшего в отпуск с фронта пехотинца Сергея. ТЦК пытался мобилизовать мужчину на улице. На вопрос военных о том, как мужчина относится к людям, которые еще не воевали, Сергей ответил, что больше всего возмущается действиями ТЦК.

"Вы военный, а я гражданский, но я воюю, а вы нет", — подчеркнул пехотинец.

Также девушка Полина указала, что ее отца забрали на службу, когда он шел в магазин. Поэтому, по ее словам, большинство мужчин не выходят из дома вообще.

"30-летний житель Макова Алексей был мобилизован с улицы, когда ремонтировал свою машину. Вернувшись с фронта после нескольких ранений и контузий, он рассказал, что из дюжины его солдат в живых осталось только двое", — добавили в издании.

Напомним, на Закарпатье сотрудники ТЦК силой затолкали мужчину в микроавтобус. В сети распространили видео с места происшествия.

Также мы писали о том, что на Закарпатье в ТЦК мужчину жестоко избили и пытали, в результате чего пострадавший пытался покончить с собой. Парня похитили и пытались обвинить в незаконном пересечении границы.