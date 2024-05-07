В Україні фіксують зростання споживання електроенергії — де застосовують графіки відключень

Українські енергетики. Фото: Міненерго

Через зміну погодних умов та постійні обстріли росіянами в деяких областях спостерігається зростання енергоспоживання. Зокрема, у Харківській області застосовують графіки погодинних відключень.

Про це заявив виконувач обов'язків директора ДП "Гарантований покупець" Артем Некрасов в ефірі Ми — Україна.

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"Через обстріли продовжують застосовуватись графіки погодинних відключень в Харківському енерговузлі", — сказав Некрасов.

За його словами, діють обмеження й для промисловості в Кривому Розі. А на Сумщині більшу частину абонентів, яких було відключено внаслідок масових атак шахедів, вдалося перезаживити.

Некрасов додав, що в Україні є зростання енергоспоживання, а в деяких регіонах оголосили штормове попередження. Тому дефіцит електроенергії покриватимуть за рахунок імпорту.

Він закликав українців заощаджувати електроенергію протягом 19:00 — 22:00.

Раніше в Міненерго заявили, що останні масовані російські обстріли України завдали енергосистемі значних збитків. Шкоду від атак ворога оцінюють в 1 млрд гривень.

Також ми писали, що в Україні гостро стоїть питання підвищення вартості електричної енергії після нових обстрілів об'єктів енергосистеми