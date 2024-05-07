В Украине фиксируют рост потребления электроэнергии — где применяют графики отключений

Украинские энергетики. Фото: Минэнерго

Из-за изменения погодных условий и постоянных обстрелов россиянами в некоторых областях наблюдается рост энергопотребления. В частности, в Харьковской области применяются графики почасовых отключений.

Об этом заявил исполняющий обязанности директора ГП "Гарантований покупець" Артем Некрасов в эфире Ми — Україна.

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"Из-за обстрелов продолжают применяться графики почасовых отключений в Харьковском энергоузле", — сказал Некрасов.

По его словам, действуют ограничения и для промышленности в Кривом Роге. А на Сумщине большую часть абонентов, отключенных в результате массовых атак шахедов, удалось перезаживить.

Некрасов добавил, что в Украине есть рост энергопотребления, а в некоторых регионах объявили штормовое предупреждение. Поэтому дефицит электроэнергии будут покрывать за счет импорта.

Он призвал украинцев экономить электроэнергию на протяжении 19:00 —22:00.

Ранее в Минэнерго заявили, что последние массированные российские обстрелы Украины нанесли энергосистеме значительный ущерб. Ущерб от атак врага оценивают в 1 млрд гривен.

Также мы писали, что в Украине остро стоит вопрос повышения стоимости электроэнергии после новых обстрелов объектов энергосистемы.