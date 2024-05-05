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В Україні фіксують рекордний приріст ФОПів за початок 2024 року

5 травня 2024 19:56
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
В Україні фіксують рекордний приріст ФОПів за початок 2024 року
Бариста меле каву. Ілюстроване фото: УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У перші три місяці поточного року Україна зареєструвала неймовірну кількість нових фізичних осіб-підприємців (ФОПів). Згідно з даними Єдиного державного реєстру, за цей період кількість зареєстрованих ФОПів становить 74 050 — це на 33,6% більше, ніж за відповідний період минулого року, та на 18% більше, ніж у 2021 році.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у Telegram в неділю, 5 травня. 

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Збільшення кількості ФОПів в Україні 

Місто Київ тримає перше місце за кількістю новозареєстрованих ФОПів. Протягом першого кварталу 2024 року у столиці було зареєстровано 10 252 нових бізнесів.

На другому місці розташувалася Дніпропетровська область, де зареєстрували 6,8 тисячі нових підприємств, а на третьому — Київська область з 5,7 тисячами нових ФОПів.

Найпопулярнішою сферою серед українських підприємців залишається роздрібна торгівля, яка становить чверть від усіх новозареєстрованих ФОПів. Також серед лідерів є надання індивідуальних послуг та комп’ютерне програмування.

Нагадаємо раніше повідомлялось, що в Україні частину громадян планують звільнити від необхідності здійснення орендної плати за державне чи комунальне майно. Це прописано у відповідному проєкті постанови, який направили у секретаріат Кабінету Міністрів для розгляду.

Також ми розповідали, що пенсіонери зі статусом внутрішньо-переміщених осіб (ВПО), які не пройшли фізичну ідентифікацію в Ощадбанку, не отримають виплат за квітень. Щоб право на нарахування коштів поновили, українці мають пройти відповідну перевірку.

Україна
Мінреінтеграції
економіка
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