В Украине фиксируют рекордный прирост ФЛП за начало 2024 года

Бариста молотый кофе. Иллюстрированное фото: УНИАН

В первые три месяца текущего года Украина зарегистрировала невероятное количество новых физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Согласно данным Единого государственного реестра, за этот период количество зарегистрированных ФЛП составляет 74 050 - это на 33,6% больше, чем за соответствующий период прошлого года, и на 18% больше, чем в 2021 году.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в Telegram в воскресенье, 5 мая.

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Город Киев занимает первое место по количеству вновь зарегистрированных ФЛПов. За первый квартал 2024 года в столице было зарегистрировано 10 252 новых бизнеса.

На втором месте расположилась Днепропетровская область, где зарегистрировали 6,8 тысяч новых предприятий, а на третьем — Киевская область с 5,7 тысяч новых ФЛП.

Самой популярной сферой среди украинских предпринимателей остается розничная торговля, которая составляет четверть всех вновь зарегистрированных ФЛПов. Также среди лидеров есть предоставление индивидуальных услуг и компьютерное программирование.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине часть граждан планируют освободить от необходимости осуществления арендной платы за государственное или коммунальное имущество. Это прописано в соответствующем проекте постановления, направленном в секретариат Кабинета Министров для рассмотрения.

Также мы рассказывали, что пенсионеры со статусом внутриперемещенных лиц (ВПЛ), не прошедшие физическую идентификацию в Ощадбанке, не получат выплат за апрель. Чтобы восстановить право на начисление средств, украинцы должны пройти соответствующую проверку.